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Ritirati pesci latterini surgelati Finofish: livelli di PFAS oltre i limiti, il lotto del richiamo

Il Ministero della Salute ha segnalato il ritiro di un lotto di latterini interi surgelati Finofish per la presenza di PFOS e altri PFAS oltre i valori consentiti. Il prodotto, in confezioni da 1 kg, è identificato dal lotto 250425 e TMC 25/04/2027. Si raccomanda di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita.