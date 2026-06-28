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Allarme Listeria, richiamati carpaccio di salmone e formaggio: gli avvisi del Ministero della salute

Come comunica il Ministero della salute, i due richiami disposti per rischio microbiologico a causa della presenta di Listeria riscontrata in entrambi gli alimenti.
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A cura di Antonio Palma
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Il Ministero della salute ha comunicato il richiamo dal commercio di due prodotti alimentari per rischio microbiologico a causa della presenta di Listeria riscontrata in entrambi gli alimenti. I due richiami, resi noti nelle scorse ore attraverso il portale del Ministero dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai richiami da parte delgi operatori, riguardano un lotto di carpaccio di salmone venduto a marchio Carthago e un lotto di Formaggio di pecora venduto a marchio “I sapori del Parco”.

Il carpaccio di salmone essiccato (SalmoSalar) oggetto di richiamo è prodotto e confezionato dalla ditta Carthago S.r.l. nel proprio stabilimento Calvignasco, nella città metropolitana di Milano, ed è venduto in vaschette preconfezionate da 100 grammi ciascuna. Il lotto interessato è quello con numero 261663441 e scadenza fissata al 30 giugno 2026. Come spiega l’avviso, il ritiro è scattato per riscontrata presenza di Listeria monocytogenes in 2 campioni. Il prodotto quindi non deve essere consumato ma va distrutto o restituito al punto vendita.

Il Formaggio di pecora richiamato invece è prodotto dall’azienda “I sapori del Parco di Videtta Vincenza” nello stabilimento di Abriola, provincia di Potenza. Il prodotto è venduto in forme intere da 3 chilogrammi ciascuna o in porzioni preconfezionate da 300 grammi ciascuna. Il lotto interessato corrisponde alla data di produzione che il 17 aprile 2026 mentre la data di scadenza è 27 aprile 2027 per le forme intere e 8 novembre 2026 per il prodotto porzionato. Anche in questo caso il ritiro disposto per presenza di Listeria monocytogenes. Per questo il prodotto non è idoneo al consumo e non deve essere consumato ma riconsegnato al punto vendita dove è stato acquistato.

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