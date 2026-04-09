Lidl e Coop richiamano tagliata di scottona per possibile contaminazione da Escherichia Coli: l’allerta del Ministero

L’avviso di richiamo, rilanciato sia dalle catene della grande distribuzione Coop e Lidl sia dal Ministero della Salute, riguarda tre lotti di Tagliata di scottona venduta a marchio Dedicarne e Lidl in vaschette preconfezionate.

Tre lotti di Tagliata di scottona venduta preconfezionata a marchio Dedicarne e Lidl sono stati ritirati dai supermercati a causa di un rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile contaminazione da Escherichia Coli Stec nella carne. L’avviso di richiamo, rilanciato sia dalle catene della grande distribuzione Coop e Lidl sia dal Ministero della Salute, attraverso il portale delle allerte alimentari, è stato emesso ieri con l’invito ai consumatori a non mangiare il prodotto oggetto del ritiro dal commercio.

La Tagliata di scottona ritirata dai punti vendita è prodotta dalla ditta Tonnies Fleisch Italia srl nel proprio stabilimento di Vignola, in provincia di Modena, e venduta nei supermercati Lidl e Coop in vaschette preconfezionate da 300 grammi ciascuna. Tre i lotti interessati dal richiamo alimentare: il lotto numero 102444 con scadenza fissata al 14/4/2026; il lotto numero 102294 con scadenza fissata al 13/4/2026; il lotto numero 101158 con scadenza fissata al 02/4/2026.

I tre avvisi di richiamo rilanciati dal Ministero della salute indicano come motivo del ritiro, disposto in via prefazionale dallo stesso produttore della scottona, una “presunta non conformità di tipo microbiologico” non meglio specificata. L’avviso di richiamo della Coop specifica però che il ritiro dal commercio da alcuni suoi punti vendita della tagliata di Bovino Adulto Scottona 300g Ca Skin Dedicarne è scattata per la possibile contaminazione da E-Coli Stec.

A scopo precauzionale, si raccomanda a chi eventualmente è in possesso della carne richiamata di non consumare la tagliata di scottona con le date di scadenza e i numeri di lotto sopra indicati e di restituire le confezioni al punto vendita d’acquisto.

Come spiegano istituto zooprofilattico e Istituto superiore di sanità, gli “Escherichia coli produttori di tossina Shiga (STEC), detti anche Escherichia coli verocitotossici (VTEC), sono batteri patogeni che possono causare patologie estremamente gravi quali la colite emorragica e la sindrome emolitico-uremico (SEU)”. Le infezioni da STEC possono trasmettersi in vari modi, tra cui: consumo di alimenti contaminati, contatto con animali infetti, ingestione di acqua contaminata, contatto con persone infette.