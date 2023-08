Previsioni traffico autostrade 11-12-13 agosto: le giornate da bollino nero, rosso, giallo Da domani 11 agosto e fino a domenica 13 agosto avrà inizio una delle fasi più intense dell’esodo estivo: saranno molti gli italiani in partenza per le vacanze, ma diversi altri rientreranno dalle ferie. Scopriamo le previsioni del traffico di Autostrade per l’Italia con l’elenco giorno per giorno dei bollini neri, rossi e gialli sulle principali direttive italiane.

A cura di Biagio Chiariello

Siamo nel pieno dell'estate e il traffico sulle autostrade italiane si fa sempre più intenso. Sono già diversi gli italiani che hanno potuto godere delle ferie, ma tanti altri stanno preparando le valigie per raggiungere le mete balneari (e non solo, complici anche le temperature in risalita nel weekend).

Autostrade per l'Italia per domani venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 agosto ha diramato il calendario dei bollini (neri, rossi e gialli) per coloro che dovranno spostarsi in auto. Come di consueto, le più frequentate saranno le direttrici di collegamento tra Nord e Sud, quindi la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto, per il traffico che potrebbe essere più intenso del solito.

Per viaggiare informati è sempre possibile consultare il sito di Autostrade oltre che i percorsi alternativi.

Previsioni traffico venerdì 11 agosto: bollino rosso per l'esodo estivo

Secondo le previsioni di Autostrade per l'Italia si muoveranno in maniera importante già da domani: è previsto bollino giallo per le mattinata di venerdì agosto, che diventerà rosso nel pomeriggio e verde la notte. Situazione totalmente diversa per quanto riguarda il controesodo verso le città: ci sarà bollino per tutta la giornata.

Traffico sabato 12 agosto: giornata da bollino rosso sulle autostrade

Nelle previsioni di Autostrade per l'Italia, sabato 12 si prospetta critico, con bollino rosso alla mattina e al pomeriggio in direzione delle principali località turistiche. La situazione tornerà alla normalità verso sera, con traffico perlopiù regolare (bollino verde).

Il rientro verso le città potrebbe creare criticità per la giornata di dopodomani. Al mattino infatti c'è la previsione di bollino giallo che diventerà rosso al pomeriggio. Situazione più scorrevole di notte.

Previsioni traffico domenica 13 agosto: bollino rosso in mattinata

Anche per domenica 13 agosto il traffico sarà da bollino rosso al mattino lungo le direttrici italiani: sia per chi va in vacanza, sia per chi rientra dalle località turistiche.

Situazione che tenderà a migliorare al pomeriggio (bollino giallo) e sicuramente la notte (bollino verde).

A che ora partire per evitare il traffico: i consigli

Evitare il traffico non è semplice in questi giorni di partenze e rientri; sicuramente il consiglio è di non mettersi in viaggio negli orari dove è prevista circolazione da bollino giallo e soprattutto rosso.

Ad ogni modo per fronte al grande esodo del weekend situazione, la circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate è vietata dalle 16 alle 22 di venerdì, dalle 8 alle 22 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica.

Come monitorare il traffico sulle autostrade in tempo reale

Per essere aggiornati sulle condizioni del traffico, monitorandolo in tempo reale, è possibile utilizzare vari canali. Tra i più noti ed affidabili, c'è il sito di Autostrade per l’Italia.

Per avere notizie sulla viabilità si possono seguire anche i notiziari e le trasmissioni di Isoradio, Onda Verde e Radio RAI.