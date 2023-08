Quando e dove torna il caldo intenso, temperature in rialzo: fino a 40 gradi anche a Ferragosto Le temperature gradevoli degli ultimi giorni sembrano destinate a scomparire a breve: da venerdì l’anticiclone africano si sposta sull’Italia e porta di nuovo il caldo intenso. La colonnina del termometro potrebbe salire anche fino a 40° in prossimità di Ferragosto.

A cura di Biagio Chiariello

Una nuova ondata di caldo intenso sta per arrivare sull'Italia. Già all'inizio di questa settimana la fase insolitamente “fresca", con temperature addirittura al di sotto della norma, si è significativamente attenuata, il rialzo termico, però, sarà più importante da oggi, 9 agosto, coi valori che si porteranno quasi ovunque prossimi alla norma.

Fino a venerdì 11 agosto comunque non avremo grandi scossoni termici, il caldo infatti inizierà a farsi sentire dal weekend e domenica 13 agosto sarà una giornata sicuramente molto calda. Previste punte di 38 gradi in Sardegna, e per la prossima settimana nei giorni che precedono Ferragosto, massime di 40 gradi per diversi giorni, secondo Ilmeteo.it.

Quando torna l’ondata di caldo africano

Il rialzo termico sarà dunque graduale: da oggi i valori torneranno prossimi alla norma, già domani invece si tornerà al di sopra, fino ad arrivare a domenica 13 quando il termometro, diffusamente, potrà raggiungere i 34-35 gradi.

Un caldo intenso che si dovrà soprattutto alla persistenza di una massa d'aria stabile sub tropicale, in risalita dall’Africa nord-occidentale verso il mar Mediterraneo e la regione alpina, con effetti ovviamente anche sullo zero termico, destinato a portarsi fin verso i 4500 metri.

Dove aumenteranno le temperature in Italia

Da venerdì, come detto, arriveranno i primi 38 gradi in Sardegna e gradualmente il caldo africano invaderà tutta la Penisola, dapprima con un aumento significativo delle temperature minime poi con massime verso i 40 gradi dalla prossima settimana. Per la giornata di venerdì al Sud ci sarà bel tempo prevalente e più caldo, specie in Sicilia con picchi di 34-35°C.

Sabato 12 agosto invece inizieremo a risentire dell'aria più calda e umida relativa all'avvicinamento dell'anticiclone e nel contempo di qualche coda di perturbazione atlantica. Per questo motivo è atteso qualche temporale pomeridiano o serale nella zona alpina e un generale aumento delle temperature che potranno risultare anche sopra media, aumenterà anche l'afa.

Domenica 13 agosto stesso tipo di situazione con qualche temporale diurno sui settori alpini ma caldo in intensificazione con massime pressoché ovunque sopra media anche se non di molto.

Caldo intenso a Ferragosto fino a 40 gradi, le previsioni meteo fino al 15 agosto

Le proiezioni indicano la possibilità che la prossima settimana sia oltre la media di 7-8 gradi e che l’anticiclone africano resti indisturbato sull’Italia almeno fino al 20 agosto.

Per la giornata del 15 agosto è previsto un ulteriore aumento termico e caldo intenso su gran parte della Penisola con punte di 38°/40° C è previsto sulle regioni Centro settentrionali, in Sardegna e in Puglia. Afa intensa lungo i litorali.