Che tempo farà a ferragosto? Torna l’anticiclone africano ma senza caldo record, le previsioni meteo Giulio Betti: “Il caldo dei prossimi giorni non avrà nulla a che vedere con quello di luglio. Le temperature saranno superiori alla media stagionale di 3/4 gradi, ma non verranno raggiunti i valori delle scorse settimane”.

Intervista a Giulio Betti Climatologo del CNR.

A cura di Davide Falcioni

La fase di tempo instabile, ventoso e con temperature inferiori alla norma che ha investito negli ultimi giorni l'Italia ha ormai i giorni contati: sul nostro Paese, infatti, si apprestano a tornare giornate con caratteristiche più "estive", un lungo periodo di tempo stabile per effetto del rinforzo dell’alta pressione, con giornate in generale soleggiate, venti in attenuazione e solo qualche passaggio nuvoloso.

Le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare, riportandosi nella seconda parte della settimana su valori nuovamente superiori alle medie climatiche, ma senza sconfinare verso livelli di caldo estremo che abbiamo conosciuto a luglio. Fanpage.it ha fatto il punto della situazione con Giulio Betti, meteorologo e climatologo presso il Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) e l’Istituto di Biometeorologia del CNR di Firenze, nonché socio AMPRO (Associazione Meteo Professionisti).

Le previsioni meteo fino a ferragosto

"Nei prossimi giorni – spiega l'esperto – le condizioni meteo saranno nel complesso stabili, salvo una possibile leggera variabilità nel weekend sulle montagne di Alpi e Appennini. In generale, comunque, fino al 9/10 agosto le temperature in tutta Italia saranno in linea con le medie climatiche, senza temporali forti né caldo anomalo".

Betti afferma comunque che quella in corso non è stata affatto una "rottura dell'estate", come sostenuto da alcuni. È atteso, infatti, "un rinforzo dell'anticiclone di matrice subtropicale con componente afro-mediterranea. Una massa d'aria piuttosto calda investirà l'Italia a partire da giovedì/venerdì fino alla seconda decade di agosto, portando temperature nuovamente superiori alle medie del periodo soprattutto al centro-sud".

Dopo giornate relativamente fresche, dunque, il caldo tornerò a farla da padrone in vista del ferragosto. Tuttavia niente paura, non si tratterà di un'ondata di calore vera e propria e non si raggiungeranno valori estremi. Rassicura Betti: "Il caldo dei prossimi giorni non avrà comunque nulla a che vedere con quello di luglio. Le temperature saranno superiori alla media stagionale di 3/4 gradi, ma verranno raggiunti valori neanche lontanamente parenti rispetto alle scorse settimane. Dall'11 fino al 16/17 agosto si toccheranno punte di 35/37 gradi: parliamo di valori importanti ma quasi risibili rispetto a un paio di settimane fa".

Che tempo farà fino alla fine di agosto

Le temperature, dunque, torneranno a crescere a partire da giovedì attestandosi su valori alti ma non eccessivi. A ferragosto il sole splenderà in tutta Italia. Ma poi? "Secondo i modelli attualmente a nostra disposizione fino al 23 agosto cambierà ben poco: caldo estivo, temperature superiori alla norma ma non estreme e possibili temporali sui rilievi di Alpi e Appennini. A fine mese si intravede poi un calo termico, ma si tratta di un segnale ancora poco evidente e da rivalutare nei prossimi giorni".