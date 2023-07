Che tempo farà fino a Ferragosto, previsioni meteo di Giuliacci: “Prima temporali, poi torna il caldo” Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, “fino al 10 agosto si alterneranno sull’Italia tre perturbazioni che porteranno rovesci e temporali soprattutto al Centro Nord. Ma a partire dal 12 e per tutto il periodo di Ferragosto tornerà l’anticiclone africano anche se l’ondata di caldo sarà meno intensa di quelle di luglio”.

A cura di Ida Artiaco

"Se fino al 10 agosto ci sarà un meteo piuttosto movimentato, per l'arrivo di almeno 3 perturbazioni che porteranno temporali e rovesci, soprattutto al Centro Nord, a Ferragosto ci sarà bel tempo ovunque complice il ritorno dell'anticiclone africano, anche se l'ondata di calore non sarà intensa come quelle che abbiamo avuto a luglio".

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha illustrato quale sarà la situazione nel nostro Paese dal punto di vista metereologico nei prossimi giorni e cosa succederà nel periodo a cavallo del 15 agosto, quando milioni di italiani saranno in vacanza a festeggiare il Ferragosto.

Quando e dove pioverà in Italia nei prossimi giorni: le previsioni di Giuliacci

Secondo il colonnello Giuliacci, dal punto di vista meteorologico i primi quindici giorni di agosto possono essere divisi in due fasi. "Un primo periodo, che durerà almeno fino al 10, sarà piuttosto movimentato con l'arrivo di tre perturbazioni, mentre intorno a Ferragosto le temperature risaliranno e ci sarà bel tempo ovunque".

Nello specifico, dall'1 al 10 agosto si alterneranno tre fasi temporalesche. "La prima, che è in atto adesso, durerà fino al 2 agosto e porterà rovesci e temporali sulle Alpi Centro Orientali, Piemonte, Liguria, Alpi venete e isolati temporali anche su Abruzzo, Molise, Gargano e Campania – spiega l'esperto -. Tra il 3 e il 5 arriverà la seconda perturbazione che sarà un po' più intensa e potrebbe portare temporali anche forti al Centro Sud, dove il suolo è più rovente, in particolare sulla Campania. Il 5 agosto si sposterà sulle Alpi Centro Orientali, Romagna e Centro Sud. La Sardegna sembra esclusa da questo fenomeno. Infine, una terza perturbazione arriverà tra l'8 e il 9 agosto e colpirà in particolare le Alpi Centro Orientali, Triveneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Poi, non si intravedono più perturbazioni almeno fino a tutto Ferragosto, quando tornerà ad insistere l'anticiclone africano".

Tendenze meteo Ferragosto, come sarà il tempo secondo Giuliacci

Dunque, dopo i dieci giorni di piogge intense di inizio mese, comincerà un periodo di bel tempo dal 10 agosto e fino a oltre il 15 agosto. "Farà ancora molto caldo al Sud e sulle Isole Maggiori – ha spiegato Giuliacci -. Prima però ci sarà una breve rinfrescata su tutta l'Italia che partirà il 4 agosto arriva rinfrescata in tutta Italia. Al nord le temperature si porteranno sui 25 gradi, ma anche al Sud non supereranno i 32 gradi, assestandosi su valori nella media del periodo".

Questa situazione durerà fino al 6 agosto. "A partire da lunedì 10 agosto le temperature risaliranno perché tra il 12 e il 15 comparirà di nuovo l' anticiclone africano che interesserà il Centro Sud ma senza alcuna ondata di calore intensa, al massimo il termometro raggiungerà i 35 gradi. A cavallo di Ferragosto, dunque, il tempo sarà bello e moderatamente caldo", ha concluso il colonnello Giuliacci.