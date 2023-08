Quando torna il gran caldo con l’anticiclone africano: le previsioni meteo della settimana Dopo giorni di maltempo, temporali, grandinate e calo delle temperature torna il bel tempo su gran parte d’Italia. A inizio settimana la situazione risulterà ancora instabile ma poi tornerà a splendere il sole con temperature in aumento.

A cura di Susanna Picone

Dopo giorni di maltempo in gran parte d’Italia, con piogge, grandinate e calo delle temperature, l’estate sembra pronta per salire di nuovo in cattedra. E la settimana che sta per iniziare – dal 7 al 13 agosto – potrebbe essere quella della rimonta dell’anticiclone africano, col ritorno della stabilità atmosferica e del caldo.

Attese temperature in sensibile aumento rispetto ai giorni scorsi, con punte di 37-38 gradi nel prossimo weekend sulle regioni centrali e su quelle meridionali.

Meteo, inizio settimana con ultimi temporali, poi il tempo migliora

Secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, dopo un inizio di settimana con residui temporali lungo la fascia adriatica e al Sud Peninsulare, eredità del ciclone Circe che già dalla vigilia del weekend ha raggiunto molte regioni, il tempo è destinato a migliorare molto rapidamente un po' ovunque. È atteso anche un sensibile aumento delle temperature.

Quando tornerà il gran caldo: a metà settimana temperature in aumento

Il caldo, secondo le previsioni meteo, comincerà a farsi sentire di nuovo con forza tra mercoledì 9 agosto e giovedì 10 agosto. Le temperature, secondo gli esperti meteo, faranno registrare un deciso aumento specie sulle pianure del Nord, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori dove i valori termici si porteranno oltre i 34/35 gradi durante le ore pomeridiane. In città come Firenze o Roma si potranno raggiungere picchi fino a 36/37 gradi.

Fino a quando durerà il caldo in Italia

Quanto durerà la nuova ondata di caldo in Italia? Secondo gli esperti meteo, non si intravedono segnali di cambiamento almeno fino ai giorni a cavallo di Ferragosto. Le uniche note stonate potrebbero essere a carico dei rilievi alpini dove nelle ore più calde potranno svilupparsi isolati temporali, mentre sul resto del Paese domineranno ancora il sole e il grande caldo.