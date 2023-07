Previsioni meteo, ore contate per l’ondata di caldo: in arrivo il fresco, temperature giù di 10 gradi Secondo le previsioni meteo, tra oggi, mercoledì 26 luglio, e domani, giovedì 27, ci sarà una vera e propria svolta termica in Italia: l’anticiclone africano lascerà il posto a correnti atlantiche più fresche, che faranno abbassare le temperature di 10 gradi anche al Sud.

A cura di Ida Artiaco

L'ondata di caldo che ha messo in ginocchio l'Italia nelle ultime settimana sta lentamente terminando. Dopo il Nord, toccherà al Centro e infine al Sud trovare una tregua dalle alte temperature, che nelle ultime ore hanno causato danni e incendi soprattutto in Sicilia, Calabria e Puglia.

Secondo le ultime previsioni meteo, infatti, l'anticiclone africano sta per lasciare il passo ad una perturbazione atlantica che porterà pioggia, soprattutto sulle regioni del Nord Est e al Centro e fresco su tutta l'Italia, con temperature giù fino a 10 gradi, come aveva già spiegato a Fanpage.it il colonnello Mario Giuliacci. Restano ancora elevate le probabilità di grandine di grosse dimensioni associate a forti raffiche di vento fino a 120-130 km/h, chiamate in gergo downburst.

Le previsioni meteo di mercoledì 26 luglio: temporali al Nord

Oggi, mercoledì 26 luglio, sarà una giornata instabile su Nord-Est, in particolare su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia orientale, zone interne del Centro, Marche, Abruzzo, Molise e su Puglia centro-settentrionale. Nel corso della giornata saranno dunque possibili rovesci e temporali, che localmente potranno essere ancora di forte intensità. Soleggiato con scarsi annuvolamenti al Nord-Ovest, in Sardegna, Sicilia, Calabria e intorno al Golfo di Taranto. Temperature in leggero calo su tutta la Penisola.

Leggi anche Quando e dove ci sarà il picco del caldo e quando tornano le piogge, le previsioni meteo di Giuliacci

Le previsioni meteo per domani 27 luglio: temperature in calo ovunque

L'anticiclone africano, responsabile delle temperature bollenti degli ultimi giorni, cede definitivamente il passo a correnti di aria più fresca. Per cui a partire da domani, giovedì 27 luglio, nonostante la nuova affermazione del bel tempo praticamente su tutto il Paese, ci saranno temperature meno opprimenti dal punto di vista termico rispetto ai giorni scorsi.

Basti pensare che anche al Sud e sulle due Isole Maggiori, le più colpite dal grande caldo negli ultimi giorni, nelle prossime 24 ore si potranno registrare variazioni negative anche nell'ordine di 10/12 gradi centigradi. Qualche focolaio temporalesco sarà attivo solo sulle Alpi, mentre altrove ci sarà il sole.