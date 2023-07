Incendi Palermo, brucia la Sicilia: rogo anche nella riserva di Pergusa, duemila evacuati: news di oggi in diretta

L'Italia va verso lo stato d'emergenza in 5 Regioni, tra la tempesta che ha colpito la Lombardia e gli incendi che divampano in Sicilia. La decisione oggi in Cdm. In arrivo anche un decreto per il lavoro con la Cig legata al clima. Musumeci riferirà sulla situazione dei danni. Cinque i morti per gli eventi meteo estremi in tutta italia