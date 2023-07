Emergenza climatica, Meloni: “Daremo risposte immediate, ma serve un grande piano di prevenzione” La presidente del Consiglio sottolinea che il governo è al lavoro per dare risposte immediate davanti all’emergenza incendi e ai disastri meteorologici: “Dobbiamo lavorare alla transizione – spiega Meloni – ma anche varare un grande piano di prevenzione idrogeologica”.

A cura di Tommaso Coluzzi

"Gli incendi e i disastri meteorologici degli ultimi giorni hanno messo e mettono a dura prova l'Italia". Comincia così il videomessaggio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postato sui suoi canali social. Nel momento più difficile degli ultimi anni per molte Regioni italiane, messe in ginocchio dall'emergenza climatica da Nord a Sud, la premier dice subito di essere "sinceramente vicina al dolore di chi ha perso i propri cari e alle comunità che sono state maggiormente colpite". Il governo "ha messo a disposizione a sostegno del lavoro delle Regioni tutti i mezzi di cui dispone, ma devo ringraziare soprattutto i volontari, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia – continua Meloni – Tutte le squadre sono mobilitate, così come polizia e magistratura sono al lavoro per scoprire gli autori degli incendi dolosi".

"Chiaramente non possiamo che sperare che la riduzione della temperatura in Sicilia e l'attenuazione delle condizioni avverse al Nord rendano nelle prossime ore il lavoro di questi operatori meno difficile, ma non dobbiamo e non possiamo limitarci a questi interventi di emergenza, perché usare tutti i mezzi disponibili non significa, lo dico con chiarezza, che noi oggi abbiamo tutti i mezzi necessari", spiega la presidente del Consiglio.

"Nei mesi scorsi il governo ha già aumentato le assunzioni tra chi è chiamato al soccorso, fin dalla prossima legge di Bilancio intendiamo aumentare le spese per la manutenzione di veicoli aerei – aggiunge Meloni – Però i continui disastri a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi, da Ischia, passando per l'Emilia-Romagna, fino a quello che vediamo in questi giorni, dimostrano che le emergenze saranno sempre più presenti".

"Questo significa che dobbiamo certo lavorare alla transizione, ma significa anche che dobbiamo fare quello che non si è avuto il coraggio di fare a sufficienza in passato, cioè lavorare per mettere in sicurezza il territorio – sottolinea Meloni – Quindi l'obiettivo di medio termine che il governo si dà è quello di superare la logica degli interventi frammentati varando un grande piano di prevenzione idrogeologica". Insomma, "ce la vogliamo mettere tutta per dare risposte immediate nel breve termine – conclude la presidente del Consiglio – ma efficaci nel medio periodo".