Bara a fuoco durante veglia funebre in casa a Palermo, orrore durante gli incendi in Sicilia “Siamo vivi per miracolo” raccontano i residenti del quartiere palermitano di Borgo Nuovo. L’incendio ha colpito una delle famiglie della zona in un momento di dolore. Era in corso la veglia funebre di un anziano quando le fiamme hanno costretto tutti a fuggire abbandonando la bara.

A cura di Antonio Palma

Le fiamme che si avvicinano sempre di più alle abitazioni, la richiesta di aiuto dei residenti, poi il fuggi fuggi generale per evitare di rimanere intrappolati dall’incendio che ha colpito Palermo e il rogo che avvolge anche la bara con la salma di un anziano morto e che i parenti stavano vegliando. È la scena da incubo vissuta ieri dai residenti del quartiere di Borgo Nuovo, il più colpito dagli incendi delle scorse ore e quello dove sono stati riscontrati i danni maggiori.

L’incendio è partito dai monti a ridosso delle case e, nonostante i tentativi di arginarlo, ben presto ha raggiunto le abitazioni. In quel momento, nel pomeriggio di martedì, purtroppo le squadre antincendio erano impegnate in altri fronti in tutto il Palermitano e prima che arrivassero i soccorsi le fiamme sono arrivate fin dentro le case di via Erice, nei cortili di largo delle Petralie. “Siamo vivi per miracolo” raccontano i residenti a Livesicilia, rivelando di essere stati costretti a una fuga repentina coi vestiti bagnati in testa.

Una situazione di caos che ha colpito una delle famiglie della zona in un momento di dolore. Era in corso la veglia funebre di un anziano deceduto quando le fiamme hanno costretto i parenti dell’uomo a fuggire abbandonando la bara che sarebbe stata in parte raggiunta dalle fiamme. I primi ad arrivare in soccorso dei residenti del quartiere sono stati i poliziotti che con alcuni tubi hanno iniziato a fronteggiare le fiamme. Poi tutti insieme si sono dati da fare armati di secchi d’acqua per arginare l’incendio in attesa dei pompieri.

Fortunatamente non si registrano vittime ma numerose sono state le case danneggiate e le auto andate in fumo nel quartiere alla periferia di Palermo. In tutta la Sicilia invece il bilancio è ancora più grave con due settantenni trovati carbonizzati in un'abitazione avvolta dalle fiamme a Cinisi e una donna di 88 anni deceduta a San Martino delle Scale perché il fuoco ha impedito all'ambulanza di soccorrerla. Feriti anche due forestali ricoverati con gravi ustioni rimediate mentre prestavano soccorsi.