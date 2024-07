video suggerito

Cosa è successo a Nicola e Giuseppe, i due vigili del fuoco morti a Matera durante un soccorso Sono ripartite oggi le indagini sulla morte di Nicola Lasalata e Giuseppe Marino, i due vigili del fuoco divorati ieri dalle fiamme a Nova Siri (Matera) mentre tentavano di soccorrere una famiglia. Il racconto del sindaco: "Li ho bene in mente mentre si allontanano e vanno in giù".

A cura di Ida Artiaco

Oggi è una giornata di lutto a Matera, dove vivevano Nicola Lasalata e Giuseppe Marino, i due vigili del fuoco morti ieri mentre tentavano di salvare una famiglia dall'incendio scoppiato nella loro abitazione a Nova Siri. Avevano entrambi 45 anni e facevano parte della sede di Policoro. "Ho appreso la notizia con profonda tristezza", ha commentato ieri via social il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha fatto arrivare le proprie condoglianze alle famiglie dei due vigili. Ma cosa è successo precisamente?

Nel primo pomeriggio di ieri era arrivata in centrale una telefonata per un incendio scoppiato alle porte di Nova Siri. Le fiamme stavano interessando lo stabile in cui era stata segnalata la presenza di una famiglia, fra Contrada Cocciuolo e contrada Salice, che non si poteva allontanare perché ha un disabile in casa. Sono stati allertati i canadair e sono partite due squadre di vigili del fuoco. Di una di queste facevano parte Lasalata e Marino che, insieme a un altro collega che poi è riuscito a salvarsi, per raggiungere l'abitazione in contrada Salice hanno dovuto scendere da un dirupo.

"Li ho bene in mente mentre si allontanano e vanno in giù", ha raccontato al Corriere della Sera il sindaco Antonio Mele che pure si era recato sul posto per seguire le operazioni da vicino. A quel punto i tre si sono divisi, mentre le fiamme diventavano sempre più alte complici la temperatura e le sterpaglie secche. Di Lasalata e Marino non c'era più traccia. Non rispondevano più alle chiamate dei colleghi, che li hanno trovati un'ora dopo l'uno accanto all'altro senza vita. Evidentemente il fuoco li ha raggiunti e li ha travolti, ma è probabile che a ucciderli prima sia stato il calore e il fumo. E mentre la notizia cominciava a diffondersi, i loro colleghi hanno continuato a lavorare, salvando la famiglia che era in difficoltà.

Intanto, questa mattina sono ricominciate le indagini per cercare di capire l'esatta dinamica di quanto successo coordinate dal pm di Matera Annafranca Ventricelli che nelle prossime ore potrebbe disporre l'autopsia sui due cadaveri. In seguito sarà decisa la data dei funerali, in occasione dei quali i Comuni di Matera, di Nova Siri e Policoro dovrebbero proclamare il lutto cittadino.