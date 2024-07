video suggerito

Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, chi erano i due vigili del fuoco morti a Matera Nicola Lasalata e Giuseppe Martino sono i due vigili del fuoco morti a 45 anni in un incendio a Nova Siri in provincia di Matera. Tanti i messaggi di cordoglio e stima da parte di politica, istituzioni e associazioni.

A cura di Alessia Rabbai

Nicola Lasalata e Giuseppe Martino

Nicola Lasalata e Giuseppe Martino sono i due vigili del fuoco morti in un incendio nel Comune di Nova Siri, in provincia di Matera, per salvare una famiglia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 luglio. Ad annunciare i loro nomi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che in serata li ha diffusi ufficialmente in una nota. "Il Corpo nazionale è in lutto, per la perdita dei colleghi Nicola Lasalata e Giuseppe Martino". A seguito dei drammatici fatti è stata rinviata la cerimonia di giuramento degli allievi, che era in programma per domani alle Scuole Centrali Antincendi a Roma. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha espresso cordoglio e vicinanza alle famiglie delle due vittime, morte sul lavoro, mentre cercavano di salvare la vita di altre persone.

Chi erano i vigili del fuoco Nicola Lasalata e Giuseppe Martino

Nicola Lasalata e Giuseppe Martino avevano entrambi quarantacinque anni e stavano a Matera. Secondo quanto ricostruito finora sono tutti e due morti cadendo in una scarpata, durante le operazioni di spegnimento di un incendio, che stava bruciando la vegetazione in contrada Cozzuolo. Sul drammatico episodio indagano i carabinieri della compagnia di Policoro e del comando provinciale, che hanno svolto gli accertamenti di rito sul posto e ricostruito la dinamica dell'accaduto.

I messaggi di cordoglio ai due vigili del fuoco morti a Matera

La notizia dell'improvvisa e prematura scomparsa dei due vigili del fuoco Nicola Lasalata e Giuseppe Martino si è diffusa rapidamente, sono tantissimi i messaggi arrivati nelle scorse ore alle famiglie da parte di politica, istituzioni e associazioni. "Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso di due vigili del fuoco, durante un intervento di spegnimento di un incendio di vegetazione a Nova Siri, in provincia di Matera – dichiara il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei e al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio".

La presidente del consiglio Giorgia Meloni sul social X ha espresso "profondo dolore per la tragica scomparsa di due vigili del fuoco avvenuta durante le operazioni di spegnimento di un incendio a Nova Siri (Matera). Le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e un forte abbraccio di vicinanza ai colleghi e a tutto il Corpo nazionale".

"Siamo addolorati per la morte di due vigili del fuoco impegnati nello spegnimento di un incendio boschivo in provincia di Matera – si legge in un post del Dipartimento protezione civile con a capo Fabrizio Curcio – Esprimiamo le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime e vicinanza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

"Volevano salvare una famiglia, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme, ma sono caduti in un dirupo e sono stati avvolti dalle fiamme – ha dichiarato il sindaco di Nova Siri, Antonello Mele all'Ansa – Si sono comportati da eroi, a nome della nostra comunità rivolgo un ringraziamento per il coraggio mostrato per cercare di salvare una famiglia dalle fiamme".