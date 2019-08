Sarà una giornata di sole quella di lunedì 5 agosto: le previsioni meteo per l’intera giornata segnano bel tempo e un lieve aumento delle temperature, seppur non a livelli particolarmente alti. Cieli sereni o poco nuvolosi in tutta Italia, fatta eccezione per una piccola fetta del Nord dove si registrerà la possibilità di locali temporali sulle Alpi. Per quanto riguarda le temperature – come detto in rialzo – le massime saranno tra i 29 e i 34 gradi al Nord, mentre leggermente inferiori sono previste sui litorali. Al Centro i valori sono quasi gli stessi, mentre sulla Sardegna potrebbero essere leggermente più alti. Bel tempo anche al Sud, con il rischio di qualche temporale sulla Sila. Anche per il Mezzogiorno le massime saranno tra i 29 e i 34 gradi e saranno superiori solo in alcune aree della Sicilia.

Previsioni meteo 5 agosto, bel tempo al Nord

Su tutto il Nord Italia si prospetta un cielo prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa solo su Friuli Venezia Giulia e Veneto. Le condizioni saranno buone sia nella mattinata che nel pomeriggio, con il rischio, però, di qualche temporale e pioggia sui rilievi delle Alpi e dell’Appennino. In serata cieli sereni su tutte le zone del Nord. Temperature, come detto, in lieve aumento ma con massime che non superano i 34 gradi.

Previsioni meteo 5 agosto, al Centro sole tutto il giorno

Il bel tempo la fa da padrone anche al Centro Italia: a partire dalla mattinata ci sarà il sole su tutte le regioni della zona, senza precipitazioni previste. Al contrario, potrebbe arrivare qualche pioggia nel pomeriggio in alcune zone interne di Abruzzo e Lazio. Le massime saranno le stesse del Nord, fatta eccezione per la Sardegna dove si potrebbero toccare valori leggermente superiori ai 34 gradi.

Previsioni meteo 5 agosto, al Sud massime in aumento

Le previsioni meteo del 5 agosto confermano, al Sud Italia, quanto già visto per le altre zone italiane. Non ci saranno precipitazioni durante la mattinata, mentre nel pomeriggio potrebbe arrivare qualche pioggia soprattutto tra Campania, Basilicata e Calabria. Per il resto del Mezzogiorno si prevede cielo sereno e bel tempo quasi ovunque. Le temperature massime sono in aumento, con valori massimi tra i 29 e i 34 anni, ma anche più alti nella sola Sicilia.