Previsioni meteo 29 gennaio: venti forti al Sud, tempo stabile a Nord Che tempo farà oggi sabato 29 gennaio? Tempo in prevalenza soleggiato a Centro-Nord, venti forti con raffiche sulle regioni meridionali: allerta su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo di oggi 29 gennaio fanno intendere come il primo dei cosiddetti ‘Giorni della Merla' sarà caratterizzato da una relativa stabilità, come confermato a Fanpage.it anche dal colonnello Mario Giuliacci. Dopo il veloce allontanamento della perturbazione numero 6 del mese. nella notte, già in queste prime ore del giorno è un generale miglioramento del tempo sul medio Adriatico e al Sud. L’aria fredda portata dalla perturbazione sarà comunque responsabile di un sensibile calo delle temperature nelle regioni centro-meridionali e un deciso rinforzo del vento di Tramontana al Sud.

Maltempo, allerta meteo per venti forti a Sud: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalle prime ore di oggi si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Nord, tempo stabile

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica militare, a Nord cielo poco nuvoloso o velato, con strati bassi al primo mattino accompagnati da foschie dense o locali banchi di nebbia in pianura padana, e nubi basse sul levante ligure dalla sera.

Centro, giornata di bel tempo

Bel tempo, con graduale aumento delle nubi basse dalla sera su Toscana, Umbria e Sardegna occidentale.

Sud, venti e possibili temporali

Ancora residui addensamenti compatti sulle regioni ioniche, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in attenuazione dal tardo

mattino; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione. Venti forti settentrionali, con raffiche fino a burrasca o burrasca

forte, dai quadranti settentrionali sulle regioni ioniche.