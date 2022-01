Maltempo, allerta meteo a Sud: in arrivo venti molto forti, le regioni a rischio In arrivo venti da forti a burrasca, con raffiche, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. Il comunicato della Protezione civile per sabato 29 dicembre.

A cura di Biagio Chiariello

La situazione meteorologica sull'Italia sembra destinata a peggiorare nelle prossime ore, specialmente a Sud: la formazione di un minino depressionario che si andrà a posizionare sui settori ionici, approfondendosi nel corso del mattino – spiega il Dipartimento della protezione civile – darà vita ad un consistente incremento dei venti dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, in particolare su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Allerta meteo su 4 regioni

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalle prime ore di domani, sabato 29 gennaio, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Previsioni meteo sabato 29 gennaio

L’aria fredda al seguito della perturbazione sarà responsabile di un temporaneo calo delle temperature nelle regioni centro-meridionali e, come visto, di un deciso rinforzo del vento di Tramontana al Sud. Al Nord nebbie o strati di nubi basse in pianura padana e coste adriatiche. Temperature in calo sulla maggior parte delle regioni, più importante sulle regioni meridionali. All’alba gelate diffuse al Nord e nelle aree interne del Centro. Venti da moderati a tesi di Tramontana in Molise, al Sud e Sicilia fino a forti tra Puglia e ionio. mari prospicienti, che diverranno mossi o molto mossi.