Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 9 luglio: le regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla domani, mercoledì 9 luglio. Ecco le regioni a rischio.

A cura di Davide Falcioni

Dopo giorni di caldo torrido e maltempo, l’Italia respira: la seconda intensa ondata di calore della stagione è ormai al termine, con gli ultimi picchi oltre i 35 gradi relegati all’estremo Sud. Da domani, mercoledì 9 luglio, l’arrivo di venti più freschi al seguito di una perturbazione in transito verso le regioni adriatiche, porterà un deciso calo termico su tutto il territorio nazionale.

Il tempo si manterrà stabile almeno fino a venerdì, con giornate soleggiate, clima gradevole e temperature in calo, in alcuni casi anche sotto la media stagionale, soprattutto al Nord e lungo l’Adriatico. Al mattino, in particolare al Nord, l’aria sarà più fresca.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In questo quadro la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo. Ecco dove.

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento Ordinaria criticità per rischio temporali/ Allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Marche: Marc-6, Marc-2, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Meteo, le previsioni per domani mercoledì 9 luglio

La giornata di domani, 9 luglio, si aprirà con residua nuvolosità e locali piogge sul medio e basso versante adriatico, in rapido esaurimento. Sul resto del Paese il tempo si manterrà stabile fin dal mattino. Nel pomeriggio prevale il sole, con qualche nube sparsa soprattutto in prossimità dei rilievi, ma senza fenomeni significativi, fatta eccezione per brevi e isolati rovesci sull’Appennino calabro-lucano.

Le temperature minime registreranno un generale calo su tutta la Penisola, mentre le massime scenderanno sensibilmente al Sud e in Sicilia, dove però si segnalano ancora locali punte di 35°C lungo il versante ionico. In lieve flessione anche le massime al Nord e al Centro, con valori al di sotto della media stagionale.