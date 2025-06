video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 19 giugno: le regioni a rischio Piogge e rovesci si spostano sempre di più verso sud e anche per la giornata di domani giovedì 19 giugno la Protezione civile ha valutato un’allerta meteo gialla per rischio temporali su quattro regioni del centro sud. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continua la fase di maltempo che sta interessando l'Italia a causa di un elevata instabilità meteorologica, anche se con fenomeni in attenuazione. Piogge e rovesci si sono spostati sempre di più verso sud e anche per la giornata di domani giovedì 19 giugno la Protezione civile ha valutato un'allerta meteo gialla per rischio temporali su quattro regioni del centro sud.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Nella giornata di giovedì infatti rovesci e temporali interesseranno l'estremo sud e le zone interne appenniniche colpendo però a intermittenza a livello locale dove non si escludono fenomeni intensi. La perturbazione atlantica in discesa dall’Europa Centrale verso l’Italia infatti si sta allontanando ma colpirà ancora il sud peninsulare e la Sicilia con fenomeni in prevalenza temporaleschi. Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile quindi ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per domani 19 giugno un’allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per domani 19 giugno:

Meteo, le previsioni per domani 19 giugno

Le previsioni meteo per domani 19 giugno indicano al nord cielo sereno a eccezione delle fasce alpine e prealpine dove assisteremo a deboli piovaschi. Nuvoloso invece al centro con precipitazioni anche a carattere di rovescio specie su Lazio, aree interne dell'Abruzzo, a ridosso dell'Appennino umbro-marchigiano e sul sud Sardegna. Al sud infine cielo molto nuvoloso con temporali anche di forte intensità fin dal mattino su Campania, Calabria, Puglia garganica, aree interne del Molise e della Basilicata e sulla Sicilia. Ovunque però tendenza a un graduale miglioramento in serata.