Maltrattamenti all’asilo, chiesto processo per una maestra: “Si sedeva sui bimbi, non li faceva andare al bagno”

Chiesto il processo per una maestra accusata di maltrattamenti su bimbi di età compresa tra i 2 e 6 anni in una scuola dell’infanzia di Verona. A denunciare i fatti sarebbe stata una collega. L’udienza preliminare sarà la prossima settimana.

Immagine di repertorio.

Un mese fa un'inchiesta della Procura di Verona ha portato alla chiusura di un asilo nido e all'interdizione di cinque maestre. Ora emerge un nuovo caso in un'altra scuola dell'infanzia della città.

È stato chiesto il rinvio a giudizio per una maestra di una scuola materna, accusata di aver maltrattato "con condotte abituali" i bimbi che le erano stati affidati. I fatti sarebbero avvenuti tra il settembre 2022 e il febbraio 2024, si legge sui quotidiani locali.

Stando a quanto è stato ricostruito dall'accusa, la donna, una 65enne, avrebbe avuto condotte vessatorie e si sarebbe accanita in particolare contro una decina di bambini. I piccoli sarebbero tutti di età compresa tra i 2 e i 6 anni. Oltre a gridare contro i piccoli, inveendo e minacciandoli, la 64enne si sarebbe anche resa protagonista di episodi violenti.

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Quando un bimbo diventava ingestibile, sempre secondo quanto emerso dalle indagini della Procura, lei lo bloccava a terra e vi si sedeva sopra, oppure lo teneva fermo contro il muro con dei cuscini da palestra, o ancora lo rinchiudeva in una stanza da solo per punirlo.

La maestra, inoltre, avrebbe tirato i capelli ai bimbi, li avrebbe picchiati con schiaffi e botte in testa e talvolta avrebbe anche impedito loro di andare in bagno.

Al momento del pranzo, li avrebbe inoltre forzati a mangiare infilando loro la forchetta in bocca mentre piangevano, tanto da arrivare a farli vomitare.

A far emergere la grave situazione sarebbe stata la denuncia di una collega della maestra che, stanca di assistere alle violenze, avrebbe deciso di chiedere aiuto alle forze dell'ordine.

Le telecamere posizionate all'interno della struttura per monitorare quanto accadeva all'interno dell'asilo avrebbero quindi confermato il racconto fornito dalla testimone.

Per una seconda maestra, inizialmente iscritta nel registro degli indagati per il medesimo reato, il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione, a cui i genitori delle presunte vittime si sono opposti.

La 65enne comparirà davanti al gup di Verona Enrico Zuccon la prossima settimana per l'udienza preliminare.