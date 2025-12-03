“L’ho vista la sera della scomparsa, vorrei dirle che ci manca”: il racconto di un amico di Tatiana Tramacere

“Lunedì ci siamo visti e lei doveva andare a trovare alcuni amici in Lombardia. Le ho proposto di accompagnarla”. Lo ha raccontato in un’intervista un amico di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa a Nardò il 24 novembre. Il giovane ha detto di averla vista prima che si perdessero le sue tracce.

Continuano senza sosta le ricerche della 27enne Tatiana Tramacere, scomparsa a Nardò nel pomeriggio di lunedì 24 novembre. La ragazza, che lavora nel settore pubblicitario e studia Psicologia, è uscita di casa intorno alle 15.30. Alla madre ha detto che sarebbe andata al lavoro a Lecce, ma da quel momento si sono perse le sue tracce.

Del caso si sta occupando anche la trasmissione Rai ‘Chi l'ha visto', condotta da Federica Sciarelli. Durante la puntata di oggi, mercoledì 3 dicembre, è stata mandata in onda un'intervista a un amico di Tatiana.

Il giovane, un 30enne di origini romene, l'avrebbe vista la sera di lunedì, giorno della scomparsa, intorno alle 19.30 nei pressi del centro di Nardò.

La Procura di Lecce, che indaga sul caso, ha aperto un fascicolo d’indagine per istigazione al suicidio a carico di ignoti. I Carabinieri hanno sequestrato il cellulare all'amico.

"Mi hanno sequestrato il telefono perché, secondo loro, ci potrebbero essere dentro prove di atti di istigazione al suicidio. – ha spiegato il giovane. Il cellulare di Tatiana risulta attualmente spento e l'amico ha spiegato che la batteria si stava scaricando nel momento in cui si sono visti.

“Lunedì ci siamo visti e lei doveva partire. Le ho proposto di accompagnarla con il pullman. Stava andando da sola e, vedendola molto giù di corda, le ho detto: ‘Se vuoi ti posso accompagnare a fare questo viaggio'. Sentiva tanta pressione addosso", ha aggiunto.

Secondo quanto spiegato dal 30enne, la ragazza scomparsa "voleva salutare un po’ di amici in Lombardia, dove aveva cominciato l’università. Non solo l’ex fidanzato. Secondo me, non è più innamorata di lui. Avrà voluto allontanarsi per riflettere, non so, staccare la spina e stare lontano per sentirsi più libera, senza tensioni o altro".

Quando la giornalista gli chiede se qualcuno potrebbe aver fatto del male alla sua amica, lui rimane a lungo in silenzio, poi risponde: "Prossima domanda? Non so cosa dire". E, invitato a rivolgersi direttamente alla 27enne, aggiunge: "Vorrei dirle che ci manca, manca a tutti, che saremmo contenti di sapere che sta bene".

Durante il programma sono intervenuti anche i familiari della 27enne, la mamma, il papà e il fratello, distrutti da questi lunghi giorni di incertezza. L'apprensione per la sorte ragazza continua a crescere di ora in ora. "Tatiana, se ci stai ascoltando, torna, torna, per favore", ha detto la mamma.

Le indagini stanno andando avanti anche fuori dalla Puglia. I Carabinieri stanno ascoltando molte persone che hanno avuto contatti con Tatiana, anche attraverso i social, su cui era molto attiva e sui quali era seguita da migliaia di followers.

Anche in Salento continuano a essere raccolte le testimonianze di amici e persone vicine alla 27enne ma al momento, nonostante il grande impegno di investigatori e inquirenti, che mantengono il massimo riserbo, non ci sarebbero ancora elementi concreti.

La 27enne è alta 1,55 metri, ha i capelli rossi lisci e gli occhi azzurri. Al momento della scomparsa indossava jeans e cappotto grigio. Se qualcuno dovesse vederla o avesse informazioni su di lei, è pregato di chiamare subito il 112.