Esce di casa per andare a lavoro e scompare, da 3 giorni si cerca Tatiana Tramacere: “Aveva con sé il cellulare”

È scomparsa da 3 giorni Tatiana Tramacere, 27 anni, pubblicitaria di Nardò. La giovane aveva con sé cellulare e documenti al momento dell’allontanamento e potrebbe essere uscita per motivi di lavoro.

È scomparsa nel nulla il pomeriggio del 24 novembre Tatiana Tramacere, 27 anni. La giovane si sarebbe allontanata dalla sua abitazione di Nardò, nel Salento, intorno alle 15.30. Le ricerche si sono attivate quasi immediatamente e oggi, venerdì 28 novembre, si è svolto in prefettura a Lecce un tavolo tecnico per coordinare le ricerche. Le forze di polizia stanno lavorando per geolocalizzare lo smartphone che la 27enne dovrebbe aver portato con sé poco prima di sparire.

Secondo quanto riferiscono fonti informate a Fanpage.it, sono in corso controlli a tappeto sul territorio. Tramacere è verosimilmente uscita portando con sé telefono e documenti e l'ipotesi di un allontanamento volontario appare al momento lontana. Le forze dell'ordine hanno invitato tutti a fornire informazioni in caso di avvistamento al 112. Tatiana è alta 1 metro e 55, ha lunghi capelli rossi lisci e occhi azzurri.

Sono trascorsi ormai tre giorni dall'allontanamento della 27enne. Al momento dell'allontanamento, la giovane indossava un jeans e un cappotto grigio. Tramacere lavora nel campo della pubblicità su internet e spesso svolgeva la sua attività da casa, nel centro di Nardò. Grazie alla sua attività, si spostava e viaggiava di frequente.

Le indagini puntano anche a capire se la ragazza si sia allontanata per lavoro dirigendosi fuori città: al momento, infatti, potrebbe non essere in grado di rispondere al cellulare. Familiari e conoscenti la descrivono come una 27enne svelta, indipendente e intelligente, abituata a gestire in totale autonomia i propri spostamenti e la propria vita. Per questo l'allontanamento non ha inizialmente destato preoccupazione, diventando però sempre più sospetto con il passare dei giorni. La giovane non esce mai, infatti, senza far sapere ai familiari i suoi spostamenti.