L’ex fidanzato di Tatiana Tramacere: “Su di me grave pregiudizio, tutelerò la mia immagine”

Lo sfogo di Alessandro Bonsegna, legato in passato alla 27enne di Nardò scomparsa per dieci giorni: “Ho provato un forte disagio personale e psicologico. Sono sempre stato estraneo a tutto”

"La scomparsa della ragazza a me legata sentimentalmente in passato mi ha profondamente turbato. Ho vissuto momenti di grande angoscia e preoccupazione, senza avere notizie sul suo stato". Alessandro Bonsegna, 29 anni, rompe il silenzio e affida a un messaggio pubblico il suo racconto dei giorni in cui Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò, sembrava scomparsa nel nulla. Parole che arrivano dopo il ritrovamento della giovane e che puntano a chiarire una posizione finita, suo malgrado, al centro dell’attenzione.

Dal 24 novembre Tatiana non aveva più dato notizie di sé. Per oltre dieci giorni la sua assenza ha mobilitato familiari, amici e migliaia di persone in tutta Italia, tra appelli e condivisioni sui social. Solo in seguito è emerso che la studentessa si trovava a pochi metri da casa dei genitori, ospite nell’abitazione di un amico, Dragos-Ioan Gheormescu, che l’ha accolta e protetta per tutta la durata dell’allontanamento, senza informare nessuno.

In quel vuoto di informazioni, il nome di Bonsegna è stato accostato più volte alla vicenda, alimentando sospetti e ricostruzioni non verificate. "In questi giorni, purtroppo, ho visto circolare sui social e media commenti che mi hanno coinvolto ingiustamente, attribuendomi responsabilità o ruoli che non ho mai avuto. Vorrei ribadire con fermezza di essere completamente estraneo a qualsiasi comportamento scorretto o rilevante rispetto alla vicenda", scrive il giovane.

Una presa di posizione che arriva insieme al sollievo per l’esito della ricerca. "Sono sollevato dal fatto che la ragazza sia stata ritrovata sana e salva", sottolinea, senza nascondere però il peso emotivo di quanto accaduto. "Il clima di sospetto che si è creato intorno al mio nome mi ha causato un forte disagio personale e psicologico, aggravato dal fatto che io non sia mai stato contattato né informato direttamente da lei o dalla sua famiglia. Oggi sento il bisogno di tutelare la mia dignità e la mia persona".

Intanto, la vicenda di Tatiana Tramacere continua a sollevare interrogativi. Dopo dieci giorni di silenzio, la giovane ha chiesto scusa per l’apprensione causata, spiegando di aver bisogno di allontanarsi per un periodo di riflessione personale. Una scelta che, pur non configurando reati, ha avuto conseguenze profonde sul piano umano, esponendo persone a lei vicine a una pressione mediatica improvvisa.

Bonsegna è assistito dall’avvocato Marco Scordari, del Foro di Lecce, che parla di un danno concreto alla reputazione del suo assistito. Il legale evidenzia come il 29enne "abbia subito un grave pregiudizio" e sia stato "vittima di commenti ed illazioni rese pubbliche durante i giorni di scomparsa della ragazza", motivo per cui si stanno valutando iniziative a tutela della sua immagine.