Il video delle scuse di Tatiana Tramacere: “Ho sbagliato, ma non scagliatevi così contro una ragazza”

"Non ho fatto tutto questo per una bravata, una sciocchezza o una luna di miele, come dicono molti. L'ho fatto per qualcosa che mi porto dentro da anni e che temo di sapere e di affrontare". A parlare in un video è Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa nel nulla per 10 giorni a Nardò. La giovane, per la quale si era mobilitata l'Italia intera, era in realtà nascosta a casa dell'amico Dragos-Ioan Gheormescu, che l'ha coperta per l'intera durata dell'allontanamento.

La 27enne si è scusata prima in un'intervista alla trasmissione "Chi l'ha visto?" e poi tramite il filmato inviato ai giornalisti. "Posso capire che il mio comportamento abbia allarmato tutti. – ha detto – Io ho sbagliato, ma questo non è un motivo valido per scagliarsi contro una ragazza". La giovane ha fatto riferimento ha un presunto problema di salute per la quale soffrirebbe da anni. Almeno due, come ha raccontato ai carabinieri che l'hanno ritrovata.

"Non sono qui per giustificarmi – ha continuato la 27enne – ma per chiedere scusa a tutti. Spero però non resti solo il mio errore, ma anche il fatto che sono un essere umano, una ragazza fragile, con le sue paure e i problemi che non ha saputo affrontare nel migliore dei modi".

Nel frattempo, mentre Tatiana Tramacere è tornata a parlare della vicenda tramite media, i genitori della 27enne hanno fatto sapere di non voler denunciare l'amico Dragos, che ha agito in accordo con la ragazza. "Io vorrei chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine e ai giornalisti per il casino creato inconsapevolmente" ha sottolineato Tramacere nel video. "Vorrei ringraziare tutti quelli che conosco e anche quelli che non ho mai incontrato, insieme a carabinieri e media, per aver raccontato la mia storia".

"Credo che tutti nella vita attraversiamo momenti bui – ha continuato la 27enne – nei quali non riusciamo a riconoscere noi stessi e affrontiamo paure. Credo però che questo non sia un campo di battaglia e che non siamo tutti giudici o avvocati. Si sbaglia, io l'ho fatto nel peggiore dei modi e non ci sono giustificazioni, ma questo non è un motivo per scagliarsi contro una ragazza. Non sto cercando di difendermi, né cerco assoluzione".