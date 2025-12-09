Tatiana Tramacere scomparsa per 10 giorni, i familiari non denunceranno l’amico che l’ha nascosta Dragos Gheormescu

Tatiana Tramacere

Non sarà sporta denuncia nei confronti di Dragos Ioan Gheormescu, il giovane 30enne che per 10 giorni ha nascosto in casa Tatiana Tramacere, 27enne apparentemente sparita nel nulla il 24 novembre scorso a Nardò. A dirlo è stata la famiglia della pubblicitaria per la quale si sono mobilitate per giorni autorità e forze dell'ordine, che alla fine l'hanno trovata in casa dell'operaio di origini rumene, al quale aveva chiesto di non rivelare dove fosse per darle il tempo di "isolarsi dal resto del mondo".

Il giovane era stato inizialmente fermato la notte dell'operazione delle forze dell'ordine, ma poi ha potuto fare ritorno a casa dopo un lungo interrogatorio avvenuto tra il 4 e il 5 dicembre.

Gheormescu ha rivelato alle autorità di essere sempre stato d'accordo con Tramacere e di non aver rivelato dove si trovasse solo per "rispettare la sua volontà". La 27enne è tornata a casa e per un lungo periodo dovrà restare a riposo.

I genitori della giovane nel frattempo hanno fatto sapere tramite il loro avvocato, Tommaso Valente, di non voler sporgere denuncia. La versione di un allontanamento volontario e del piano stabilito di comune accordo per nascondersi era stata confermata anche dalla ragazza dopo le prime visite mediche.

Per questo motivo i parenti della 27enne hanno deciso di non denunciare l'operaio 30enne, che da tempo vive e lavora in Salento.

Secondo quanto ricostruito poco dopo l'operazione di polizia, i due si sarebbero incontrati la sera prima della scomparsa di Tatiana. In questo frangente la 27enne ha chiesto al giovane di ospitarla a casa sua per un periodo di tempo, permettendole di isolarsi da familiari e amici. Le telecamere di sorveglianza hanno inquadrato la coppia mentre entrava in casa di Gheormescu, ma nei giorni successivi al 24 novembre l'occhio elettronico ha inquadrato soltanto il 30enne entrare e uscire dall'appartamento.