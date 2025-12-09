Attualità
video suggerito
video suggerito
Tatiana Tramacere ritrovata a Nardò

Tatiana Tramacere scomparsa per 10 giorni, i familiari non denunceranno l’amico che l’ha nascosta Dragos Gheormescu

La famiglia di Tatiana Tramacere non sporgerà denuncia nei confronti dell’amico della 27enne, Dragos Ioan Gheormescu, che per 10 giorni l’ha ospitata e nascosta in casa sua a Nardò.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Tatiana Tramacere
Tatiana Tramacere
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Tatiana Tramacere ritrovata a Nardò

Non sarà sporta denuncia nei confronti di Dragos Ioan Gheormescu, il giovane 30enne che per 10 giorni ha nascosto in casa Tatiana Tramacere, 27enne apparentemente sparita nel nulla il 24 novembre scorso a Nardò. A dirlo è stata la famiglia della pubblicitaria per la quale si sono mobilitate per giorni autorità e forze dell'ordine, che alla fine l'hanno trovata in casa dell'operaio di origini rumene, al quale aveva chiesto di non rivelare dove fosse per darle il tempo di "isolarsi dal resto del mondo".

Il giovane era stato inizialmente fermato la notte dell'operazione delle forze dell'ordine, ma poi ha potuto fare ritorno a casa dopo un lungo interrogatorio avvenuto tra il 4 e il 5 dicembre. 

Gheormescu ha rivelato alle autorità di essere sempre stato d'accordo con Tramacere e di non aver rivelato dove si trovasse solo per "rispettare la sua volontà". La 27enne è tornata a casa e per un lungo periodo dovrà restare a riposo.

Leggi anche
Trovata Tatiana Tramacere, è viva. Salvata dai Carabinieri: forse è stata sequestrata. Fermato l'amico

I genitori della giovane nel frattempo hanno fatto sapere tramite il loro avvocato, Tommaso Valente, di non voler sporgere denuncia. La versione di un allontanamento volontario e del piano stabilito di comune accordo per nascondersi era stata confermata anche dalla ragazza dopo le prime visite mediche. 

Per questo motivo i parenti della 27enne hanno deciso di non denunciare l'operaio 30enne, che da tempo vive e lavora in Salento.

Secondo quanto ricostruito poco dopo l'operazione di polizia, i due si sarebbero incontrati la sera prima della scomparsa di Tatiana. In questo frangente la 27enne ha chiesto al giovane di ospitarla a casa sua per un periodo di tempo, permettendole di isolarsi da familiari e amici. Le telecamere di sorveglianza hanno inquadrato la coppia mentre entrava in casa di Gheormescu, ma nei giorni successivi al 24 novembre l'occhio elettronico ha inquadrato soltanto il 30enne entrare e uscire dall'appartamento.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Zelensky da Meloni dopo l'incontro con il Papa: "Contiamo molto sul sostegno dell'Italia"
Come è andato l'incontro tra Meloni e Zelensky
Perché Trump vuol distruggere l’Unione Europea
Francesco Cancellato
Cosa cambia per l'Ucraina e la Russia dopo le parole di Trump sull'Unione Europea
Telefonata Meloni-Zelensky, la premier rinnova sostegno a Kiev: cosa si sono detti i due leader
Per il Cremlino la nuova strategia degli USA sull'Europa è in linea con la visione di Mosca
Il generale Battisti: “Gli USA vogliono che l’Europa si difenda da sola entro il 2027. Ma non siamo pronti”
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views