Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, la mamma della 27enne: “Le è capitato qualcosa, si sarebbe fatta sentire”

In un’intervista Ornella, la mamma di Tatiana Tramacere, ha confidato i suoi timori per la figlia scomparsa. Della 27enne di Nardò (Lecce) non si hanno notizie dal 24 novembre scorso. Le ricerche stanno andando avanti su tutto il territorio italiano.

"Le è capitato qualcosa, si sarebbe fatta sentire". A confidare il suo timore e l'ansia per la figlia scomparsa è Ornella, la mamma di Tatiana Tramacere.

Della 27enne non si hanno più notizie dal 24 novembre, quando la ragazza è uscita dalla sua casa a Nardò, in provincia di Lecce, ed è sparita nel nulla.

"Alle tre e mezza mi ha detto: ‘Mamma, me ne vado a lavorare a Lecce', e non è più rientrata.- ha raccontato ancora la madre in una intervista al Tg1 – Il telefono risulta spento, è proprio morto".

La mamma Ornella e il papà Rino, che l'hanno adottata quando Tatiana, originaria dell'Ucraina, era ancora una bambina, sono estremamente preoccupati e temono che possa esserle accaduto qualcosa di grave.

La donna ha lanciato un appello, rivolgendosi direttamente alla figlia: "Tatiana, se ci vedi, torna a casa, non ti preoccupare. Ti aspettiamo a braccia aperte". Nell'ultimo periodo la 27enne voleva raggiungere in treno il suo ex a Brescia.

"Infatti – dice la mamma – aveva fatto i biglietti, voleva vedere se riusciva a riallacciare i rapporti". Il padre ha aggiunto, in lacrime: "L'appello è che ritorni a casa".

Le ricerche stanno andando avanti da giorni senza sosta e, purtroppo, ancora senza alcun esito, anche oltre i confini regionali. Al momento gli investigatori stanno lavorando su più piste, ascoltando anche amici e parenti della 27enne, e analizzando ogni dettaglio che sta emergendo da queste testimonianze.

La 27enne studia Psicologia e lavora nel mondo digitale, si occupa di pubblicità. Le sue due pagine social sono molto seguite, con migliaia di followers che leggono le sue poesie. E anche su questi elementi si sta concentrando l'attività dei Carabinieri.

"Tatiana non si allontana mai senza avvisare la famiglia, per questo la preoccupazione cresce di ora in ora", ha scritto il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, sulla sua pagina social.

"La Prefettura e le forze dell'ordine stanno controllando tutto il territorio. Se l'avete vista o avete informazioni chiamate subito il 112. Anche un piccolo dettaglio può fare la differenza", ha aggiunto il primo cittadino che ha fornito anche un identikit della ragazza.

La 27enne è alta 1,55 metri, ha i capelli rossi lisci e gli occhi azzurri. Al momento della scomparsa indossava jeans e cappotto grigio. "Se l’avete vista o avete informazioni, chiamat subito il 112. Anche un piccolo dettaglio può fare la differenza", conclude Mellone.