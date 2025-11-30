Tatiana Tramacere scomparsa da quasi una settimana: è uscita di casa a Nardò e non è più tornata

La salentina Tatiana Tramecere, 27 anni, è uscita dalla casa dove vive coi genitori lunedì 24 novembre e non è più tornata. Il telefono risultata spento.

Tatiana Tramecere

È trascorsa ormai quasi una settimana intera da quando Tatiana Tramecere è scomparsa nel nulla. La 27enne salentina era uscita dalla sua casa di Nardò, in provincia di Lecce, dove vive insieme ai genitori, nel primo pomeriggio di lunedì 24 novembre. Da allora di lei si sono perse le tracce. In quel momento la giovane indossava un paio di jeans e una giacca pesante grigia; con sé avrebbe portato il cellulare e i documenti. Da quel momento, però, si sono perso completamente i contatti.

C'è da dire che nei primi momenti lo smartphone di Tatiana ha squillato, alimentando la speranza che la 27enne potesse sentirlo per rispondere e far capire che stava bene. Da qualche giorno il telefonino però non risulta più attivo e l'ansia dei familiari della giovane si fa sempre più insopportabile.

Le operazioni delle forze dell’ordine proseguono senza sosta e il raggio delle ricerche è stato esteso a livello nazionale. Allo stesso tempo si stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona con l'obiettivo di ricostruire gli ultimi movimenti della giovane.

In prefettura a Lecce si è tenuto un tavolo tecnico per coordinare le attività, con la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e della Protezione civile. Tatiana, alta circa un metro e cinquantacinque, capelli rossi lunghi e lisci, occhi azzurri, lavora nel campo pubblicitario: il suo identikit viene diffuso costantemente nella speranza che qualcuno possa riconoscerla.

Intanto sono state diffuse le foto segnaletiche in tutta Italia, ritenendo plausibile che, se Tatiana si fosse allontanata volontariamente, possa trovarsi in qualsiasi luogo. Mentre la Prefettura ha attivato il Centro di coordinamento per le ricerche, con squadre di forze dell’ordine e volontari impegnati a setacciare sia le aree urbane sia quelle extraurbane. Ogni pista viene attentamente valutata e ogni segnalazione verificata sul campo. Le informazioni certe sono poche. C'è chi afferma di averla vista nel centro di Nardò a metà settimana, segnalazioni che gli inquirenti stanno verificando con attenzione.

Il fratello, che vive a Udine, è subito rientrato in Salento per partecipare alle ricerche. Tra i due esiste un fortissimo legame e il fatto che Tatiana non abbia comunicato le proprie intenzioni ha lasciato la famiglia ancora più sconcertata.