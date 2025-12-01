Tatiana Tramacere scomparsa da una settimana a Nardò, l’ultimo avvistamento in centro e le ricerche in tutta Italia

Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa a Nardò (Lecce). Le operazioni sono state estese in tutta Italia mentre a Nardò le forze dell’ordine stanno visionando le immagini delle telecamere in centro: la ragazza sarebbe infatti stata avvistata a piedi.

Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa il 24 novembre scorso dopo essere uscita di casa da sola, probabilmente per motivi di lavoro. Le operazioni sono state estese a tutta Italia dopo la denuncia fatta dai familiari, con i quali la 27enne vive nei pressi dell'ex ospedale cittadino.

Tramacere, così come aveva appreso Fanpage.it nei primi giorni dopo la scomparsa, avrebbe portato con sé il cellulare e i documenti e infatti le autorità stanno lavorando per risalire alla geolocalizzazione del dispositivo. Tramacere lavora nel settore della pubblicità e spesso è impegnata da casa, ma più volte è partita per andare fuori città per motivi di lavoro. L'ipotesi è che sia accaduto anche in questa occasione, anche se la 27enne è stata vista in due occasioni nel centro città.

Tra mercoledì e giovedì scorso, infatti, alcuni testimoni l'avrebbero incontrata in largo Osanna, ma da allora non si hanno più notizie. Gli investigatori ritengono che la 27enne possa essersi allontanata volontariamente, ma che per qualche motivo ora non possa contattare i familiari. I carabinieri hanno acquisito tutte le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.

Setacciata anche la rete di conoscenze della giovane: è possibile, stando a quanto apprende Fanpage.it da fonti informate, che qualcuno possa averle lasciato le chiavi di qualche abitazione della zona per "nascondersi".

Il cellulare che la ragazza ha comunque con sé, non dà alcun segnale. La giovane si sarebbe già allontanata anni fa, anche se il tutto si era risolto dopo alcune ore. Anche il fratello della 27enne è tornato in città: il giovane lavora nella zona di Udine ed è molto legato a Tatiana, che però non ha dato sue notizie neppure a lui.

I familiari continuano a chiedere la massima condivisione dell'annuncio di scomparsa: Tatiana è alta 1 metro e 55, ha capelli rossi lunghi e lisci e occhi azzurri. Al momento della scomparsa, la ragazza indossava i jeans e un cappotto di colore grigio.