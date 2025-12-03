L’amico di Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò: “Socievole e premurosa, non sarebbe mai sparita senza dire nulla”

Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne sparita nel nulla a Nardò il 24 novembre scorso. Un amico della ragazza ha ribadito in un’intervista a Fanpage.it che l’allontanamento volontario è improbabile. “È molto premurosa con le persone che ama, non sarebbe mai andata via senza avvisare”

Tatiana Tramacere

Continuano le indagini su Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa il 24 novembre a Nardò. Le operazioni sono state estese a tutto il territorio nazionale e con il trascorrere delle ore, gli investigatori appaiono sempre meno indirizzati sull'allontanamento volontario. Familiari e amici sottolineano da giorni che la pista dell'allontanamento volontario non è plausibile. Tatiana era abituata, secondo i loro racconti, ad aggiornare le persone a lei care sui suoi spostamenti e raramente spegneva il cellulare.

"È una persona molto socievole e indipendente, ma anche tanto premurosa con le persone a cui vuole bene" ha spiegato a Fanpage.it Nico, un amico che la ragazza aveva conosciuto sui social e con il quale manteneva i contatti tramite internet.

"Non ci sentivamo da un po' ormai a causa della distanza. Quando parlavamo, lo facevamo tramite i social network" ha spiegato. Le indagini si stanno concentrando in queste ore su due ragazzi: il primo sarebbe un ex fidanzato residente a Brescia con il quale la giovane voleva riallacciare i rapporti, mentre il "secondo uomo" è invece il giovane di Nardò che Tatiana frequentava da circa un anno e mezzo.

Tatiana Tramacere, 27 anni

Secondo quanto rivelato a Fanpage.it da fonti investigative, la giovane aveva acquistato tempo fa alcuni biglietti del treno per Brescia proprio per raggiungere l'ex e riallacciare i rapporti, ma non è chiaro se Tramacere abbia effettivamente usato i ticket di viaggio.

"Non conosco il suo ex fidanzato, non mi aveva mai raccontato nulla di lui e neppure l'ho mai visto. Noi speriamo che non sia successo nulla di grave, ma 10 giorni di silenzio sono preoccupanti. Come ho detto, Tatiana è molto socievole e buona d'animo, quindi è davvero difficile immaginare che potesse far preoccupare qualcuno così senza motivo. Era la prima a dare sempre notizie su cosa faceva o dove andava, purtroppo inizio a pensare che le sia successo qualcosa. Mi auguro di sbagliarmi, chiaramente, ma conoscendola non riesco ad immaginare che potesse allontanarsi senza dire nulla dalla sera alla mattina".

Le indagini si stanno concentrando su un ragazzo di Brescia e uno di Nardò. Con il primo, la giovane avrebbe voluto riallacciare i rapporti, mentre il secondo è stato l'ultimo a vederla prima della scomparsa. Tatiana avrebbe infatti passato con lui e la sua famiglia la serata di domenica, per poi tornare regolarmente a casa.

Una terza pista emersa in queste ore, invece, riguarda un ex amico di Tramacere. I due non avevano più contatti, ma diverse volte l'operaio residente nel Leccese si sarebbe presentato davanti casa della 27enne.