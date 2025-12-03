Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, l’ultima sera a casa del fidanzato e il viaggio prenotato per far pace con l’ex

La sera prima di sparire nel nulla, Tatiana Tramacere avrebbe passato del tempo a casa del fidanzato a Nardò. Il 24 novembre, Tramacere non avrebbe però risposto ai suoi messaggi del buongiorno.

Tatiana Tramacere, 27 anni

Il giorno prima di sparire da Nardò, il 24 novembre scorso, Tatiana Tramacere aveva incontrato per l'ultima volta il fidanzato e i genitori di quest'ultimo. Secondo quanto emerge dalle indagini, la 27enne era divisa tra l'amore per l'attuale fidanzato e la nostalgia per l'ex, con il quale potrebbe aver deciso di tornare. Il giovane risiede a Brescia e la 27enne, stando al racconto della mamma di Tramacere, aveva già acquistato il biglietto per recarsi a Brescia prima della scomparsa.

Poi però, nella giornata del 24 novembre, la giovane si è allontanata da casa senza dire nulla a familiari o amici. Con sé ha il telefono, che però non è reperibile da giorni. Intorno al 28 novembre, Tramacere è stata vista nel centro cittadino di Nardò ma le ricerche non hanno dato esito. Chi indaga, come confermano fonti investigative a Fanpage.it, ha esteso le operazioni a tutta Italia ma non all'estero, perché è improbabile che la giovane, che scriveva poesie su Instagram e che aveva oltre 50mila follower nella sua pagina di scrittura, sia tornata in Ucraina, suo paese d'origine dove non aveva parenti.

Chi conosce Tatiana ha affermato più volte che la 27enne si era già allontanata di casa per brevi periodi,ma che poi si era sempre fatta sentire. La giovane era fidanzata con un ragazzo di Nardò da circa un anno e mezzo, anche se non si vedevano tutti i giorni. Il giorno prima di sparire nel nulla, si sarebbe recata a casa sua per passare la serata con la sua famiglia.

La mattina della scomparsa, il fidanzato avrebbe inviato a Tramacere un messaggio di buongiorno al quale la 27enne non ha però mai risposto. All'inizio il giovane non si sarebbe preoccupato, perché "era abituato alle assenze più o meno lunghe della 27enne".

Gli investigatori, stando a quanto apprende Fanpage.it, dovranno ora capire se l'ex fidanzato bresciano di Tramacere sapesse che la 27enne voleva raggiungerlo in treno e se i due avessero un appuntamento.