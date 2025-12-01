La classifica della miglior passata di pomodoro del supermercato secondo Gambero Rosso

La passata di pomodoro è uno degli alimenti più acquistati nei supermercati italiani ma tra i tanti marchi in vendita non è facile scegliere. Gambero Rosso ha assaggiato 28 prodotti con un blind test stilando la classifica della passate di pomodoro più convincenti.

Il solo citarla riporta subito alla mente tavole imbandite, piatti di pasta fumanti e odore di ragù sul fuoco e del resto la passata di pomodoro è uno degli alimenti imprescindibili della cucina italiana. A darne conferma sono anche le abitudini di acquisto degli italiani visto che è tra i prodotti in assoluto più acquistati nei supermercati, soprattutto da quando è sparita la tradizione di preparare le conserve in casa. Tra decine di confezioni sugli scaffali dei negozi ed etichette e marchi di varia natura, che promettono ad esempio pomodoro biologico o italiano, non è facile però scegliere per i consumatori. A cercare di dare una indicazione ci ha provato Gambero Rosso stilando una classifica della miglior passata di pomodoro in vendita nei supermercati.

Per stilare la graduatoria si è proceduto a un cosiddetto blind test approfondito, cioè una degustazione alla cieca a cui hanno partecipato giornalisti di settore, chef ed esperti del campo e che ha coinvolto una trentina di aziende, prima di arrivare al giudizio finale delle 9 passate di pomodoro più convincenti. Gli esperti hanno assaggiato 28 campioni di passata di pomodoro venduta nei supermercati della grande distribuzione organizzata, arrivando alla top 9.

Al primo posto della classifica della miglior passata di pomodoro, secondo Gambero Rosso, si piazza la “Passata di pomodoro Verace Cirio” che pur non brillando per l’aspetto, si è rivelata quella dal profilo aromatico più convincente a conferma che si tratta di un alimento con standard di qualità elevati. “Le note di pomodoro maturo sono nitide sia all’olfatto che al gusto, senza risultare mai spigolose e l’acidità è contenuta” è il giudizio finale.

Sul secondo gradino del podio la “Pomodorissimo La Passata, Santa Rosa” che, secondo il giudizio degli assaggiatori, al palato esprime “delle caratteristiche che ne fanno un prodotto ‘naturale’, che evoca le conserve di pomodoro fatte in casa”. Lo stesso aspetto, con un rosso più opaco, “si allontana dal prototipo super denso e dalle tonalità brillanti che spesso si trova in commercio”. Terza in classifica infine “Il delicato, Passata extrafine, Petti” che, a giudizio degli esperti, presenta “una profondità organolettica che sfocia in un’aromaticità più genuina e meno standardizzata, che ne fa un assaggio originale, ma non meno armonioso di altri”. Ecco la classifica completa della miglior passata di pomodoro, secondo Gambero Rosso: