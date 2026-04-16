Quali sono i migliori sughi pronti del supermercato: la classifica di Altroconsumo, Esselunga è al primo posto

Il test di Altroconsumo su oltre 280 sughi pronti: dominano quelli al pomodoro, meno buoni quelli al pesto. In vetta ce n’è uno dell’Esselunga, seguita da Barilla, Mutti, Alce Nero e Conad. In fondo alla classica i prodotti di Eurospin e Lidl, con punteggi fino a 16-20 su 100.

I sughi pronti sono una facile soluzione per preparare un piatto di pasta veloce. Non è altrettanto semplice, però, orientarsi tra le tante opzioni disponibili sugli scaffali dei supermercati: ricette simili solo in apparenza, ingredienti molto diversi e una qualità che può cambiare sensibilmente da un prodotto all’altro, anche all’interno della stessa categoria.

A fare ordine in questo panorama piuttosto affollato di vasetti ci ha pensato Altroconsumo, che ha messo sotto la lente oltre 280 sughi pronti venduti nella grande distribuzione italiana. Un’analisi ampia, condotta su prodotti acquistati in dieci catene tra supermercati e discount, con l’obiettivo di andare oltre le etichette accattivanti e capire cosa c’è davvero dentro ogni sugo.

Il test non si limita al gusto, ma assegna un punteggio da 0 a 100 costruito attraverso un algoritmo che valuta soprattutto la qualità nutrizionale, insieme a una serie di altri fattori come la presenza di additivi, il livello di trasformazione degli ingredienti e altri elementi che incidono sul profilo complessivo del prodotto.

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Il risultato è una classifica tutt’altro che uniforme: pochi prodotti che convincono pienamente, molti in una fascia intermedia e alcune sorprese sia tra i marchi più noti sia tra le private label della grande distribuzione.

Quali sono i migliori e i peggiori sughi pronti

A dominare la classifica di Altroconsumo sono soprattutto i sughi a base di pomodoro, che in molti casi risultano anche i più equilibrati dal punto di vista nutrizionale. Il prodotto migliore in assoluto è l’Esselunga Top Sugo di pomodoro IGP di Pachino, che raggiunge 88/100 e si posiziona quindi al primo posto tr tutti quelli presi in considerazione.

Subito sotto si trova una fascia bella piena di prodotti con punteggio 87, dove compaiono vari marchi noti e private label della grande distribuzione: Esselunga Bio sugo al basilico, Verso Natura (Conad), Alce Nero, Barilla arrabbiata, Carrefour Bio e Mutti, insieme ad altre varianti all’arrabbiata e al basilico. Un gruppo molto compatto, dove le differenze tra i prodotti restano di fatto minime.

Nella fascia degli 82 punti si ritrovano ulteriori nomi molto diffusi come Barilla, Mutti, Coop e Lidl, a conferma di un livello complessivamente stabile nel segmento dei sughi al pomodoro.

Sul fronte opposto della classifica, invece, emergono soprattutto i pesti e alcuni sughi più elaborati, che registrano punteggi nettamente inferiori. Tra i peggiori figurano il pesto radicchio e speck di Eurospin (Delizie del Sole), il sugo al radicchio e speck di Biffi, oltre a diverse varianti di pesto alla genovese e ricette arricchite con speck o altri ingredienti.

In fondo alla graduatoria si trovano prodotti di Venturino Bartolomeo, Baresa (Lidl) e Tesori dell’Arca (Pam&Panorama), con punteggi tra 16 e 20/100. In generale, è proprio la categoria dei pesti a mostrare le performance peggiori nel test.

I criteri usati per stilare la classifica

Il metodo utilizzato da Altroconsumo si basa su un punteggio complessivo da 0 a 100 ricavato dall’analisi delle informazioni in etichetta.

Il peso delle diverse componenti è così distribuito:

55% valutazione nutrizionale (modello Nutri-score)

15% additivi

15% grado di trasformazione degli alimenti

10% edulcoranti

5% dimensione della porzione

I prodotti sono stati acquistati in 10 catene della grande distribuzione italiana nel corso dei test effettuati a ottobre 2025. Il punteggio finale viene poi suddiviso in cinque fasce qualitative, dal “molto scarso” al “molto buono”.

La classifica completa

Questa, quindi, la classifica del test di Altroconsumo. L'abbiamo suddivisa in base alla tipologia:

Sugo al pomodoro

Esselunga Top sugo di pomodoro IGP di Pachino – 88

Esselunga Bio sugo al basilico – 87

Verso Natura (Conad) sugo al basilico biologico – 87

Alce Nero sugo di pomodoro al basilico – 87

Carrefour Bio sugo al basilico – 87

Mutti sugo con pomodoro datterino – 87

Barilla pomodoro e datterini – 82

Barilla basilico – 82

Cirio sugo di pomodoro e datterini – 82

Coop sugo al basilico – 82

Coop sugo all’arrabbiata – 82

Mutti sugo con basilico – 82

Mutti sugo con verdure grigliate – 82

Esselunga Bio sugo alle melanzane – 80

Alce Nero sugo di pomodoro con verdure – 80

De Cecco sugo al basilico DOP – 80

Esselunga Top ragù alla bolognese – 80

Esselunga Top pomodoro San Marzano DOP – 80

Ragù

Esselunga Top ragù alla bolognese – 80

I Toscanacci ragù di carne piemontese – 73

Accademia Toscana ragù di cinghiale – 71

Coop sugo fresco alla bolognese – 71

Deluxe (Lidl) ragù di fassona piemontese – 71

Terre d’Italia ragù di chianina – 71

Sugo con verdure

Carrefour Bio sugo alle verdure – 87

Mutti verdure grigliate – 82

Esselunga Bio melanzane – 80

Alce Nero pomodoro con verdure – 80

Sugo bianco

Giovanni Rana sugo fresco carciofi – 59

Iper cacio e pepe – 46

Tesori dell’Arca (Pam&Panorama) norcina con tartufo – 45

Fior Fiore (Coop) norcina con tartufo – 45

Pesto e altri sughi

Esselunga Top pesto alla trapanese – 67

Barilla pesto verdure mediterranee – 55

Polli salsa alle lenticchie – 52

I Tesori pesto rosso siciliano – 49

Polli pesto cavolfiore – 44

Rio Mare pesto al tonno e basilico – 44

Rio Mare pesto tonno e melanzane – 44

Deluxe (Lidl) pesto funghi e tartufo – 44

Lettere dall’Italia (MD) pesto genovese – 42

Lettere dall’Italia (MD) senza aglio – 42

Vemondo (Lidl) pesto vegano al basilico – (dato non indicato)

I sughi peggiori (tutti pesti):