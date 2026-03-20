Franka Ludwig sedata e uccisa nel bosco, lo zio dell’ex compagno: “Potrebbe aver assassinato anche suo padre”

Franka Ludwig ed Emiliano Milza.

Emiliano Milza potrebbe aver ucciso anche suo padre. È questo il sospetto dello zio dello chef arrestato a gennaio con l’accusa di aver assassinato insieme a un'amica, Simona Hirsch, la compagna Franka Ludwig. La 52enne tedesca era stata trovata morta il 2 luglio 2025 in una località boschiva del comune di San Godenzo (Firenze).

Il giorno in cui il padre era deceduto, "Emiliano ci ha raccontato che gli girava la testa e lui era andato a letto. Dice che aveva lasciato il padre in soggiorno e la mattina l’aveva trovato morto: aveva giramenti di testa, non si sentiva bene. Ma Adriano pensava che suo figlio gli desse qualche sostanza. ‘Mi sta avvelenando', ci disse", ha raccontato lo zio Giancarlo al programma Chi l’ha visto.

L’anziano, ha aggiunto il parente, sospettava che il figlio alterasse il vino. Morto in apparenza per cause naturali, durante la puntata di mercoledì sera lo zio ha spiegato che il nipote si sarebbe opposto all’autopsia sul corpo del genitore. I Carabinieri, a quanto si apprende, starebbero verificando le dichiarazioni dello zio.

Milza avrebbe ucciso il padre per lo stesso motivo per cui, secondo l'accusa, avrebbe ucciso Franka Ludwig. "Per i soldi, il motivo è sempre quello. Emiliano lo odiava – ha confermato lo zio a La Nazione –, perché continuava a chiedergli denaro, ma lui non glielo dava”.

Le indagini sono in corso anche su un'altra morte sospetta, quella della badante di 40 anni che assisteva la madre di Milza. Mesi prima di morire, la donna sarebbe stata convinta dal 50enne ad aprire un’assicurazione sulla vita: lo chef le avrebbe anche detto che, in caso di decesso, avrebbe riscosso l’indennizzo e lo avrebbe recapitato ai figli in Perù.

La 40enne avrebbe inoltre raccontato alle amiche di avere il sospetto che Milza la stesse drogando con dei narcotici. Non è esclusa la riesumazione della salma.

Lo zio ha spiegato ancora che dopo l'arresto sulla famiglia è "cascata una bomba". "C’è stato il trasferimento di sua madre in un pronto soccorso e speriamo di trovare per lei una Rsa che la accolga e poi c’è il bambino (il figlio di Ludwig e Milza, ndr) portato in struttura per minori".

Milza e Hirsch, 50 e 59 anni, sono accusati di aver ucciso Ludwig dopo averla sedata e portata nel bosco, colpita con un masso e investita per simulare un incidente. Dalla sua morte avrebbero ricavato il premio del valore di circa 3 milioni di cinque diverse assicurazioni sulla vita intestate alla donna. Lo zio ha definito il nipote "il diavolo in persona".