Il mistero della morte di Franka Ludwig nei boschi di San Godenzo, era a decine di km da casa Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita di Franka Ludwig la donna tedesca di 52 anni trovata senza vita e insanguinata nei boschi di San Godenzo, in provincia di Firenze. Il corpo aveva profonde ferite alla testa e una prima ispezione cadaverica avrebbe indicato l’incompatibilità con una semplice caduta. Si indaga per omicidio. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

Resta avvolta nel mistero la morte di Franka Ludwig la donna tedesca di 52 anni trovata senza vita e insanguinata nei boschi di San Godenzo, in provincia di Firenze. Il terribile rinvenimento mercoledì mattina quando un passante ha scorto la donna esanime sul ciglio della strada sterrata che porta verso il Monte Falterona. Un luogo distante diversi chilometri dalla casa dove la donna risiedeva con compagno e figlioletto ma non lontano da un'abitazione che aveva preso in affitto.

Si indaga per omicidio ma l’esatta causa di morte potrà accertarla solo l’autopsia. Sul luogo della tragedia trovato anche un sasso insanguinato che sarà analizzato ma al momento nessuna ipotesi è esclusa, da un’aggressione mortale con oggetto contundente a un investimento casuale con conseguente caduta. Il corpo aveva profonde ferite alla testa e una prima ispezione cadaverica da parte del medico avrebbe indicato l’incompatibilità con una semplice caduta.

Come rivela la Nazione, la 52enne era residente da pochi mesi nel Comune di Vaglia, a circa 40km di distanza, ma frequentava la frazione di Castagno d’Andrea dove pare avesse affittato un’abitazione con compagno e un’amica. Attraverso testimonianze e altri accertamenti investigativi, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della signora. Qualcuno ha detto di averla vista poche ore prima in compagnia di una coppia che sarà ascoltata.

Gli investigatori stanno cercando di capire perché Franka Ludwig si trovasse sul posto dove pochi la conoscevano e dove pare non avesse altri contatti. Bisogna chiarire se si era incamminata per la strada sterrata da sola per una escursione o se fosse in compagnia di qualcuno o ancora se qualcuno abbia portato la donna sul posto allontanandosi. La donna indossava abiti sportivi e uno zainetto a confermare che era impegnata in una passeggiata.

Non è ancora esclusa del tutto l’ipotesi investimento con conseguente caduta da parte di uno dei mezzi autorizzati per trasporto legna ma appare assai improbabile. Per risolvere quello che appare un vero e proprio mistero senza testimoni si stanno scandagliando anche i video delle telecamere di sorveglianza che si trovano lungo la statale e che potrebbero aver immortalato chi si è inerpicato lungo il sentiero.