video suggerito

Donna trovata morta in un sentiero nel Fiorentino: scoperta da passante sul monte Falterona Il corpo, con diverse ferite, è stato rinvenuto da un escursionista su una strada sterrata nei boschi di San Godenzo. Indagano i Carabinieri. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella mattinata di mercoledì 2 luglio, la quiete dei boschi di San Godenzo, in provincia di Firenze, è stata turbata da un tragico ritrovamento. Un escursionista ha scoperto il corpo di una donna disteso a terra, in una zona isolata lungo una strada sterrata che conduce verso il Monte Falterona, nei pressi della fonte del Borbotto, non lontano dalla frazione di Castagno d’Andrea. Il passante ha subito lanciato l’allarme, contattando il 118 che ha prontamente allertato i carabinieri della Compagnia di Pontassieve.

Sul posto, il personale medico ha constatato il decesso della donna, trovata riversa e con evidenti ferite, accompagnate da tracce di sangue. L’identità della vittima è ancora da confermare, mentre le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti approfonditi per fare chiarezza sull’accaduto. Non si esclude che la donna possa essere caduta accidentalmente, ma tutte le ipotesi restano al momento aperte.

La zona interessata è caratterizzata da un ambiente montano e boschivo, molto frequentato da escursionisti per la sua natura incontaminata e per la presenza del Monte Falterona, che custodisce le sorgenti del fiume Arno. Il tragico episodio si inserisce dunque in un contesto di grande suggestione naturale, che rende ancora più inquietante la scoperta.

Leggi anche Turista scompare durante escursione su vulcano in Indonesia: trovata morta vicino al cratere 4 giorni dopo

I carabinieri stanno conducendo indagini a tutto campo, con l’obiettivo di ricostruire le dinamiche dell’evento e identificare con certezza la vittima. L’intervento delle autorità mira a escludere ogni possibile causa diversa dall’incidente, mantenendo aperte tutte le piste investigative.