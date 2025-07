Trovata morta nei boschi di San Godenzo, si indaga per omicidio: “Franka Ludwig in compagnia di una coppia”

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Si indaga per omicidio dopo il ritrovamento del cadavere di una turista tedesca di 52 anni nelle campagne di San Godenzo (Firenze). L'ipotesi iniziale, non del tutto accantonata, è quella di un investimento da parte di un pirata della strada, anche se il ritrovamento di una pietra insanguinata poco lontano dal cadavere della donna ha subito reso più concreta la pista del delitto.

La vittima si chiamava Franka Ludwig e sarebbe di nazionalità tedesca ma residente a Firenze da poco tempo. Non risultavano infatti stanze prenotate a nome della 52enne nella zona. Secondo le prime informazioni, prima di essere trovata morta la vittima sarebbe stata vista in compagnia di una donna e di un uomo che, stando a quanto riferito da alcuni testimoni, sarebbe stato il compagno.

I due amici della 52enne saranno ascoltati dalle forze dell'ordine nelle prossime ore. Secondo fonti informate, infatti, entrambi sarebbero stati individuati. Per gli investigatori, il delitto potrebbe essersi verificato nella mattinata di ieri, mercoledì 3 luglio. Fonti informate hanno confermato a Fanpage.it che sul cadavere della 52enne sarà effettuata l'autopsia presso il reparto di Medicina legale del Careggi su disposizione della Procura.

A trovare il corpo della donna, sempre stando alle prime evidenze delle indagini, una donna che era uscita con i suoi due cani alla ricerca di un po' di fresco per permettere agli animali di fare una passeggiata. La zona non è raggiungibile da auto "normali", ma alcuni veicoli autorizzati al trasporto di legname possono percorrerne le strade. L'ipotesi non ancora del tutto accantonata è che la 52enne possa essere stata travolta da uno di questi veicoli che invece di fermarsi per prestare soccorso, ha proseguito dritto, lasciando il cadavere di Ludwig a terra fino al suo ritrovamento.