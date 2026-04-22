Emiliano Milza, riesumata la salma del padre: sospettato anche di altri due omicidi. La madre: “È un mostro”

Riesumata la salma del padre di Emiliano Milza, il 53enne già accusato dell’omicidio della compagna Franka Ludwig. È sospettato di aver ucciso anche il genitore e la badante della madre. “È un mostro, forse dopo avrebbe ammazzato anche me”, ha detto la mamma in un’intervista.

Emiliano Milza, 53 anni.

È stata riesumata oggi, mercoledì 22 aprile, la salma del padre di Emiliano Milza, l'uomo di 53 anni in carcere da gennaio con l'accusa di aver fatto uccidere la compagna Franka Ludwig. La Procura fiorentina sospetta che l'uomo possa aver ammazzato per denaro anche il padre Adriano, deceduto nell'agosto 2022, e la badante della madre. È stato aperto un fascicolo per omicidio pluriaggravato.

Secondo l'accusa il restaurant manager, attraverso "la sistematica somministrazione occulta di dosi crescenti e massive di benzodiazepine diluite nel vino e nelle pietanze da lui stesse preparate in occasione dei pasti" avrebbe "indebolito progressivamente l'equilibrio psico fisico dell'anziano fino a ad indurgli crisi respiratorie".

Oggi la Procura ha disposto l'autopsia e l'esame tossicologico sulla salma che dopo essere stata riesumata nel pomeriggio e stata trasportata all'istituto di Medicina legale di Firenze.

La madre di Milza: "Che mio figlio fosse un mostro così non l'avrei mai creduto"

"Che mio figlio fosse un mostro non l’avrei mai creduto. Che devo dire? Non mi sono mai accorta di nulla e non sono nemmeno tanto ingenua. Lui ci ha saputo fare e ora mi trovo con il sedere per terra". A parlare è Pina, 81 anni, la madre di Emiliano Milza.

L'anziana è stata intervistata nella puntata di oggi dalla trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto?. "Questa non gliela perdono. – ha aggiunto la donna, disperata – Mio marito gli rompeva, gli diceva tante cose ma lui non le accettava".

Il 53enne continuava a chiedere soldi al padre. A un certo punto, l'anziano avrebbe cominciato a stare male: aveva continui mancamenti, hanno raccontato i familiari.

Il padre di Emiliano Milza, Adriano.

Daniele, cugino di Emiliano, durante la puntata ha ricordato: “Li ho sempre frequentati e lo zio ha cominciato a mandarmi messaggi, diceva che non stava bene, che lo stava avvelenando. Un giorno sono andato a trovarlo e l’ho visto rallentato rispetto al solito”.

L'uomo racconta di aver ricevuto un ultimo messaggio dallo zio: “Urgente, chiamami, sta succedendo qualcosa di pauroso”. "Poi ho saputo che era morto da un parente che mi ha telefonato. – ha spiegato – Io lo avevo visto una settimana fa. Chiamai Emiliano e mi disse che zio si stava facendo la doccia, ma in realtà era già morto”.

Dopo il decesso del padre, Emiliano si sarebbe fatto firmare diverse deleghe dalla madre. “Mi diceva di firmare delle cose, inventava cavolate. Sono stata deficiente, mi fidavo”, dice ancora la donna. Il 53enne è indagato anche per maltrattamenti ai danni della madre e del figlio piccolo. L'avrebbe colpita con calci e pugni: “Forse dopo avrebbe ammazzato anche me".

Milza indagato anche per il decesso della badante della madre

La Procura sta indagando Milza anche per omicidio aggravato e truffa assicurativa relativamente al decesso della badante della madre. Per questo il pubblico ministero Andrea Cusani ha notificato una rogatoria alle autorità giudiziarie del Perù per riesumare il cadavere della donna al fine di svolgere esami medico legali.

Secondo quanto ricostruito, Milza l'avrebbe convinta a firmare un'assicurazione sulla vita, garantendole in caso di decesso di inviare il premio ai figli in Perù. Poi ne avrebbe provocato la morte attraverso la somministrazione di "dosi massive di ipnotici" attraverso le pietanze.

Disposti accertamenti non ripetibili per la morte di Franka Ludwig

La Procura ha intanto disposto accertamenti non ripetibili per le indagini sulla morte di Franka Ludwig. Milza è accusato di aver pianificato e ucciso la compagna con l'aiuto della complice Simona Hirsch, facendo apparire il decesso come un incidente stradale, allo scopo di incassare i premi dell'assicurazione intestati alla donna.

Franka Ludwig ed Emiliano Milza.

Il pubblico ministero Andrea Cusani ha incaricato la genetista Ilaria Carboni, dirigente biologo all'Azienda ospedaliera universitaria di Careggi, di analizzare dei reperti.

Alcuni sassi macchiati di sangue, indumenti, scarpe, rinvenuti anche sul luogo del delitto, avvenuto il 2 luglio 2025 su una strada sterrata nel comune di San Godenzo (Firenze). Al conferimento dell'incarico erano preseti i difensori di Milza, gli avvocati Vittorio Sgromo e Daniele Regi. I risultati saranno depositati tra 60 giorni.