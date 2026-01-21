Il caso di Franka Ludwig, il finto incidente stradale e l’accusa di omicidio per Emiliano Milza e l’amica

Per la morte di Franka Ludwig, avvenuta il 2 luglio del 2025 tra i boschi dell’Appennino toscano, sono accusati ora il compagno Emiliano Milza e l’amica di lui Simona Hirsch. Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di averla uccisa per intascare le varie polizze di assicurazione sulla vita.

Emiliano Milza, Franka Ludwig e Simona Hirsch.

Franka Ludwig venne trovata morta in una stradina tra i boschi dell'Appennino toscano dopo essere uscita per una escursione il 2 luglio del 2025. In un primissimo momento si pensò a un investimento e a un pirata della strada ma ben presto il luogo anomalo, una zona poco frequentata tra gli abitati di San Godenzo e Castagno d'Andrea, e le condizioni del corpo, hanno portato verso la pista dell'omicidio e di una messinscena per farlo sembrare un incidente. Dopo una lunga indagine durata sei mesi, per la morte della donna tedesca di 52 anni sono accusati ora il compagno Emiliano Milza e l'amica di lui Simona Hirsch. Entrambi sono arrestati nel gennaio 2026 con l'accusa di averla uccisa per intascare le varie polizze di assicurazione sulla vita dal valore di 3 milioni di euro.

Chi era Franka Ludwig

La 52enne Franka Ludwig, cittadina tedesca, gestiva un salone di bellezza in Germania prima di conoscere nel 2016 lo chef Emiliano Milza col quale aveva avviato poi una relazione stabile fino a decidere di stabilirsi in Italia e avere un figlio con lui, concepito tramite ovodonazione eterologa. Nel nostro Paese si era stabilita definitivamente solo nel 2025 prendendo residenza nel Comune di Vaglia, sempre nella città metropolitana di Firenze, ma sembra che conducesse una vita riservata. Quando è morta in quella stradina a oltre 40 km da casa, il figlio aveva appena 6 mesi.

Il presunto piano di Emiliano Milza e della sua complice Simona Hirsch

Secondo l'accusa, a uccidere Franka Ludwig sarebbe stata la 59enne Simona Hirsch ma con un piano appositamente preparato dal compagno della vittima, Emiliano Milza. I due l'avrebbero stordita con un farmaco a base di benzodiazepine prima di trasportarla e ucciderla sul luogo del rinvenimento per mettere in scena un investimento accidentale. Hirsch spiegò che la vittima era uscita con lei per una escursione in zona ma che lei si era attardata per un problema muscolare ma per gli inquirenti sarebbe stata lei a caricarla in auto, a trasportarla e a ucciderla a colpi di pietra, come sarebbe emerso da alcune intercettazioni successive in cui diceva “Ho dovuto ammazzarti”. La donna però si difende, nega l'accusa e sostiene che si riferisse a una insetto ucciso in auto.

Perché il compagno e l'amica hanno commesso l'omicidio secondo gli inquirenti

Secondo l'accusa, per uccidere Franka i due arrestati avrebbero studiato un piano per mesi. Il movente sarebbe da ricondurre ad alcune polizze sulla vita di cui era beneficiario Emiliano Milza e che proprio il compagno l'aveva spinta a stipulare. Un movente economico dunque che sarebbe dimostrato anche dal fatto che, secondo la famiglia Ludwig , lui le avrebbe chiesto denaro fin dall’inizio della relazione con un lungo percorso di manipolazione affettiva.

Le indagini per la morte di Franka Ludwig

Il mistero della morte di Franka Ludwig nei boschi si era indirizzato ben presto verso un caso di omicidio. La lontananza da casa, la dinamica e i racconti avevano subito insospettito gli inquirenti. Per mesi si è cercato di ricostruire prima i suoi ultimi spostamenti e poi rapporti della dona col compagno. Proprio partendo dai racconti dei parenti di lei, l'inchiesta ha messo nel mirino il compagno e l'amica conosciuta online. Dalle intercettazione dei due è emersa così una drammatica storia. Se avessi saputo che… la tua amica… era la mamma del bambino… non l’avrei buttata nello sprofondo così… come siamo rimasti d’accordo”, avrebbe detto Hirsch. "Simona ha ucciso Franka, ha detto che gliel’ho chiesto io… bisogna farla fuori" avrebbe detto invece lui alla madre.

Le preoccupazioni della famiglia

A raccontare che il rapporto tra Franka Ludwig ed Emiliano Milza non fosse lineare era stata la famiglia di lei. Milza “minacciava di lasciarla se non gli avesse dato i soldi” ha raccontato il padre di lei sostenendo che le loro preoccupazioni erano aumentate quando lei era finita in spedale a Firenze nel 2020. I parenti pare l'avessero messa in guardia dal compagno parlando di un possibile truffa in atto ai suoi danni. Nessuno però immaginava un epilogo così drammatico.