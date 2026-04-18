Franka Ludwig, contestati altri due omicidi a Emiliano Milza: avrebbe ucciso anche suo padre e una badante

Franka Ludwig ed Emiliano Milza.

Emiliano Milza, l'ex chef 50enne in carcere da gennaio con l'accusa di aver ucciso la compagna Franka Ludwig, potrebbe essere responsabile anche di altri due omicidi. Potrebbe aver ucciso suo padre e la badante della madre. A darne notizia oggi è il quotidiano La Nazione: al momento Emiliano Milza è in carcere per l'omicidio di Franka Ludwig (che sarebbe stata uccisa per intascare il premio di una polizza sulla vita che la 52enne tedesca sarebbe stata convinta a stipulare) e in carcere c’è anche una presunta complice, la 59enne Simona Hirsch. Per la morte di Ludwig infatti l’accusa nei confronti dell’ex chef è di omicidio in concorso.

Ora il sospetto di queste altre due morti: secondo quanto trapelato, il corpo del padre del 50enne – deceduto nell’agosto 2022 – verrà riesumato nelle prossime settimane. Nei prossimi giorni è previsto in procura il conferimento dell'incarico ai consulenti che dovranno eseguire autopsia e accertamenti tecnici irripetibili sul cadavere riesumato. Per la badante – una quarantenne peruviana – è in fase di definizione la rogatoria con il Perù, dove è stata sepolta.

Gli approfondimenti sul decesso del padre di Milza sono scattati a seguito dell'esposto depositato dalla sorella dell'uomo, che nei mesi precedenti alla sua morte aveva confessato di avere il sospetto che il figlio gli mettesse qualcosa nel vino. Secondo l'accusa, per impadronirsi del patrimonio di famiglia l’uomo vrebbe provocato la morte del genitore "indebolendone progressivamente l'equilibrio psico fisico mediante sistematica somministrazione occulta, diluite nel vino e nelle pietanze da lui stesse preparategli in occasione dei pasti", di dosi crescenti e massive di "ipnotici (benzodiazepine) fino a sfibrarne il fisico e a indurgli crisi respiratorie".

Sempre secondo l’accusa, per quanto riguarda la badante, mesi prima di morire sarebbe stata convinta da Milza ad aprire un'assicurazione sulla vita: l’ex chef l'avrebbe persuasa dicendole che in caso di decesso avrebbe riscosso l'indennizzo "curandosi di recapitare la somma" ai figli in Perù. E anche per lei morte sarebbe avvenuta tramite la somministrazione di dosi ipnotici in bevande e pietanze.

Le accuse per il 50enne sono di omicidio volontario aggravato e frode assicurativa per aver tentato di riscuotere l'indennizzo della polizza sulla morte della badante, denunciata come decesso dovuto a un malore. Franka Ludwig venne trovata senza vita il 2 luglio dell'anno scorso lungo il sentiero che porta alla Fonte del Borbotto, a Castagno d'Andrea, nel comune di San Godenzo (Firenze). Secondo l’accusa, è stata uccisa per incassare il premio di una polizza vita che la donna sarebbe stata indotta a sottoscrivere. La svolta nel caso è arrivata dopo mesi di indagini.