Finisce nel porto di Gallipoli con l’auto, ma esce illeso: “Non posso stare qui, domani devo fare 200 pizze”

"Non posso stare qui, domani devo fare 200 pizze!"

La voce stanca e decisa di un giovane pizzaiolo gallipolino riecheggiava tra le banchine del porto all’alba del 9 luglio, mentre tentava di rientrare in acqua per riaccendere la sua auto finita nel mare. Una scena surreale, accaduta nei pressi dello scalo d’alaggio del Canneto, alle spalle dell’omonimo santuario, nella zona di via della Cala e della Giudecca, nel comune del Salento.

Protagonista della vicenda un ragazzo di circa 25 anni, reduce da una notte di lavoro. La sua Lancia Y, vecchio modello, per una manovra errata o forse una semplice distrazione, ha oltrepassato il margine stradale ed è finita direttamente nello specchio d’acqua antistante il porto, fortunatamente in un punto dove il fondale resta basso.

Quando i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono giunti sul posto, lo hanno trovato già immerso, deciso a far ripartire l’auto per tornare a casa. "Domani devo fare 200 pizze, devo andare a coricarmi", ha detto ai soccorritori, visibilmente provato dalla stanchezza e poco lucido.

A tentare di farlo desistere è stato un uomo presente sul posto, protagonista con lui di un dialogo tanto assurdo quanto emblematico:

– Dove stai andando?

– A casa, sono le sei di mattina!

– E come la tiri fuori da qui la macchina?

– La tiro fuori, devo lavorare!

– Ne puoi fare anche 500 di pizze, ma ora esci dall’acqua!

Nel frattempo, come scrivono i giornali locali, alcuni operatori di un magazzino della zona si erano già tuffati per prestare i primi aiuti, riuscendo a tirare fuori un secondo passeggero e a raddrizzare la vettura, che nel frattempo si era capovolta su un fianco.

La scena ha attirato diversi curiosi, molti dei quali hanno ripreso l’accaduto con gli smartphone.

I vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli hanno poi messo in sicurezza l’area e coordinato le operazioni di recupero. La Lancia Y è stata rimossa con un carro attrezzi dotato di gru, mentre il conducente – rimasto fortunatamente illeso – è stato affidato alle cure dei sanitari per accertamenti. Nessuna ferita, ma uno stato di affaticamento che ha preoccupato i soccorritori più dei danni materiali.

L’episodio riaccende i riflettori su un’area del porto di Gallipoli già nota per episodi simili. Un tratto di costa dove la mancanza di barriere e la stanchezza di chi arriva a fine turno rischiano di trasformare un semplice parcheggio in un bagno fuori programma. Questa volta è andata bene. Ma forse, prima delle prossime 200 pizze, sarà il caso di riposare un po’.