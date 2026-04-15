Maltempo sull’Italia con temporali e ‘sabbia’ del Sahara, da giovedì torna l’alta pressione: le previsioni

Una perturbazione nordafricana in transito sull’Italia sta portando piogge con ‘sabbia’ del Sahara e temperature più calde della norma. Oggi, mercoledì 15 aprile, temporali al Centro-Sud, da giovedì atteso un miglioramento: torna l’alta pressione.

Piogge e temporali, pulviscolo dal Sahara e temperature al di sopra della media. È il quadro meteorologico che in questo terza settimana di aprile sta interessando l'Italia. Il nostro Paese si trova infatti all'interno di un flusso di venti di Scirocco che stanno portando con sé non solo precipitazioni, ma anche un massiccio carico di polvere del deserto.

Nella giornata di oggi, mercoledì 15 aprile, la perturbazione nordafricana in transito porterà piogge e temporali sparsi, anche intensi, su Isole Maggiori e regioni centro-meridionali. Vista l'intensità dei fenomeni è consigliato tenere d'occhio le allerte della Protezione Civile.

Le regioni settentrionali invece vedranno un graduale miglioramento, più evidente al Nord-Ovest, che si estenderà con il passare delle ore. Le temperature resteranno sopra la media, con notevoli picchi termici per il periodo: in alcune zone del Sud supereranno i 25 gradi.

Auto sporche di ‘sabbia': che cos'è il silt o limo sahariano

In questi giorni chi vive nelle regioni interessate dal maltempo avrà visto la propria auto sporcarsi di "sabbia". Il pulviscolo è noto in meteorologia e geologia come silt o limo sahariano.

Venti caldi nordafricani sollevano le micro-particelle dal Sahara e le trasportano per migliaia di chilometri attraverso il Mediterraneo fin sull'Europa con le precipitazioni.

Il silt sahariano precipita al suolo insieme alla pioggia ("pioggia sporca" o "pioggia di fango"), depositando una sottile pellicola di polvere marrone-rossastra su superfici e veicoli.

Da giovedì 16 aprile atteso miglioramento con la rimonta dell'alta pressione

A partire dalla giornata di giovedì 16 aprile, grazie alla rimonta dell’alta pressione, il tempo cambierà radicalmente e assisteremo a un nuovo aumento delle temperature.

È previsto un ritorno a condizioni climatiche ben più calde della norma, con temperature di nuovo sensibilmente superiori, anche di 6-8 gradi, valori tipici della prima parte del mese di giugno. Situazione che dovrebbe perdurare almeno per tutto il weekend.