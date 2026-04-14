Maltempo, allerta meteo gialla domani mercoledì 15 aprile per temporali: le regioni colpite

Per la giornata di domani, mercoledì 15 aprile, attesi piogge e temporali anche di forte intensità sul Centro-Sud. La Protezione Civile ha disposto allerta gialla su otto regioni per temporali, rischio idraulico e idrogeologico. Tutti i dettagli.

Un vortice ciclonico ben strutturato negli strati superiori atmosferici favorirà l’innesco di piogge e temporali sul Centro-Sud a partire dal pomeriggio di oggi e nel corso della giornata di domani, mercoledì 15 aprile.

Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Per la giornata di domani, mercoledì 15 aprile, è stata quindi disposta un'allerta gialla in otto regioni. Di seguito, tutti i dettagli.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

L'allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico prevista per domani, mercoledì 15 aprile, riguarda Abruzzo, Molise e alcuni settori di Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia. Ecco quanto riportato dal bollettino nazionale di criticità della Protezione Civile:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sicilia : Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale : Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia : Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Sicilia : Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica : Versante Jonico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro : Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno : Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola

Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Marche: Marc-5

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Foto Dipartimento Protezione Civile.

Maltempo fino a giovedì 16 aprile: le previsioni meteo

Nella notte di martedì e al mattino di mercoledì 15 aprile attese piogge su Venezie ed Emilia-Romagna; rovesci e temporali anche forti su regioni centrali adriatiche e al Sud.

Nel pomeriggio di mercoledì temporali, anche di forte intensità, nelle zone interne del Centro-Sud, in Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, Isole e nel Lazio. Rovesci isolati su Prealpi lombarde e orientali, Romagna, bassa Toscana e Calabria ionica.

Le temperature minime caleranno lievemente, mentre le massime saranno in rialzo al Nord, in Toscana e Sardegna. In diminuzione, invece, sul medio Adriatico e in Sicilia.

Da giovedì 16 aprile il vortice si allontanerà, con residua instabilità sulle Isole e sul basso versante tirrenico. Condizioni in prevalenza stabili sul resto del Paese grazie all’espansione dell’Anticiclone che tra venerdì 17 e sabato 18 aprile si estenderà su tutta l’Italia.