Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 13 febbraio 2026: numeri vincenti e quote. Vinti due “5”
Avvenute le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi con i numeri vincenti di venerdì 13 febbraio 2026 e le quote dei concorsi di questa sera. Su Fanpage.it i numeri estratti su tutte le ruote del Lotto, il 10eLotto serale abbinato e la combinazione vincente del Superenalotto. Stasera al Superenalotto nessun 6 o 5+1 ma vinti due "5" da oltre 71mila euro, il jackpot sale ancora a 121 milioni di euro per chi centrerà il sei fortunato nella prossima estrazione. L’ultima vincita milionaria risale a maggio scorso a Desenzano del Garda. Si può giocare tutti i giorni e nelle giornate delle estrazioni, martedì, giovedì, venerdì e sabato, fino alle 19:30.
Estrazioni del Lotto, i numeri sulle ruote di venerdì 13 febbraio
Effettuate le estrazione dei numeri del concorso del Lotto di venerdì 13 febbraio 2026. Sono stati comunicati i numeri vincenti sulle 10 ruote, compresa quella Nazionale da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: si consiglia la verifica sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. I giorni delle estrazioni settimanali sono martedì, giovedì, venerdì e sabato. Su Fanpage.it i numeri ritardatari aggiornati all'ultima estrazione.
Qui i numeri vincenti dell'estrazione del Lotto di stasera:
- Bari: 71 – 7 – 88 – 38 – 26
- Cagliari: 8 – 45 – 59 – 34 – 70
- Firenze: 1 – 70 – 13 – 39 – 50
- Genova: 54 – 26 – 42 – 41 – 39
- Milano: 51 – 58 – 82 – 10 – 72
- Napoli: 57 – 4 – 49 – 86 – 54
- Palermo: 72 – 3 – 54 – 83 – 33
- Roma: 68 – 44 – 6 – 22 – 70
- Torino: 33 – 37 – 14 – 25 – 79
- Venezia: 16 – 20 – 40 – 27 – 37
- Nazionale: 88 – 15 – 53 – 7 – 80
Superenalotto oggi, l'estrazione dei numeri di venerdì 13 febbraio 2026
Combinazione vincente SuperEnalotto: 57 – 52 – 71 – 76 – 83 – 1
Numero Jolly: 37
Numero Superstar: 3
Jackpot: 120.100.000€
Avvenuta l'estrazione del Superenalotto di oggi, venerdì 13 febbraio 2026. Nel concorso di stasera nessuno ha centrato il 6 né il 5+1 ma due fortunati vincitori hanno realizzato un "5" da oltre 71mila euro. Il jackpot sale ancora a 121 milioni di euro. Tarda ancora ad arrivare dunque la sestina vincente e cresce l'attesa per il 6 milionario. Su Fanpage.it trovate il nostro archivio storico delle estrazioni precedenti di Superenalotto, Lotto e 10eLotto. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi: estratti in tempo reale anche i numeri Jolly e Superstar.
Numeri del 10eLotto serale abbinato al Lotto
I numeri vincenti del 10eLotto serale collegati all'estrazione del Lotto di venerdì 13 febbraio 2026:
I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 1 – 3 – 4 – 7 – 8 – 16 – 20 – 26 – 33 – 37 – 44 – 45 – 51 – 54 – 57 – 58 – 68 – 70 – 71 – 72
Il Numero Oro: 71
Il Doppio Oro: 71, 7
Numeri Extra: 6-10-13-14-34-38-39-40-41-42-49-59-82-86-88
Estrazioni Simbolotto di oggi
I simboli del Simbolotto di oggi associati all'estrazione del Lotto di venerdì 13 febbraio 2026:
21 – Lupo
42 – Caffè
40 – Quadro
9 – Culla
31 – Anguria
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Le quote del concorso del Superenalotto e del Superstar di venerdì 13 febbraio 2026, con i risultati sul sito ufficiale di Sisal:
- Punti 6: nessuno
- Punti 5+1: nessuno
- Punti 5: 2 da € 71.928,31
- Punti 4: 278 da € 551,87
- Punti 3: 12.690 da € 35,30
- Punti 2: 227.654 da € 6,01
Quote Superstar:
- 5 Stella: nessuno
- 4 Stella: nessuno
- 3 Stella: 77 da € 3.530,00
- 2 Stella: 1.370 da € 100,00
- 1 Stella: 10.414 da € 10,00
- 0 Stella: 24.256 da € 5,00
Altri contenuti utili:
- L'archivio storico delle estrazioni del Lotto e SuperEnalotto
- Come si gioca al Superenalotto
- Come si gioca al Lotto
- Le nuove regole del Lotto
ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.