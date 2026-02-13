Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 13 febbraio 2026: numeri vincenti e quote. Vinti due “5”

Sono state effettuate le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 13 febbraio 2026: i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati su Fanpage.it. Nessun 6 o 5+1 ma vinti due “5” da oltre 71mila euro. Il jackpot per la sestina vincente sale a 121 milioni di euro.

Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di venerdì 13 febbraio 2026

Avvenute le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi con i numeri vincenti di venerdì 13 febbraio 2026 e le quote dei concorsi di questa sera. Su Fanpage.it i numeri estratti su tutte le ruote del Lotto, il 10eLotto serale abbinato e la combinazione vincente del Superenalotto. Stasera al Superenalotto nessun 6 o 5+1 ma vinti due "5" da oltre 71mila euro, il jackpot sale ancora a 121 milioni di euro per chi centrerà il sei fortunato nella prossima estrazione. L’ultima vincita milionaria risale a maggio scorso a Desenzano del Garda. Si può giocare tutti i giorni e nelle giornate delle estrazioni, martedì, giovedì, venerdì e sabato, fino alle 19:30.

Estrazioni del Lotto, i numeri sulle ruote di venerdì 13 febbraio

Effettuate le estrazione dei numeri del concorso del Lotto di venerdì 13 febbraio 2026. Sono stati comunicati i numeri vincenti sulle 10 ruote, compresa quella Nazionale da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: si consiglia la verifica sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. I giorni delle estrazioni settimanali sono martedì, giovedì, venerdì e sabato. Su Fanpage.it i numeri ritardatari aggiornati all'ultima estrazione.

Qui i numeri vincenti dell'estrazione del Lotto di stasera:

Bari: 71 – 7 – 88 – 38 – 26

Cagliari: 8 – 45 – 59 – 34 – 70

Firenze: 1 – 70 – 13 – 39 – 50

Genova: 54 – 26 – 42 – 41 – 39

Milano: 51 – 58 – 82 – 10 – 72

Napoli: 57 – 4 – 49 – 86 – 54

Palermo: 72 – 3 – 54 – 83 – 33

Roma: 68 – 44 – 6 – 22 – 70

Torino: 33 – 37 – 14 – 25 – 79

Venezia: 16 – 20 – 40 – 27 – 37

Nazionale: 88 – 15 – 53 – 7 – 80

Superenalotto oggi, l'estrazione dei numeri di venerdì 13 febbraio 2026

Combinazione vincente SuperEnalotto: 57 – 52 – 71 – 76 – 83 – 1

Numero Jolly: 37

Numero Superstar: 3

Jackpot: 120.100.000€

Avvenuta l'estrazione del Superenalotto di oggi, venerdì 13 febbraio 2026. Nel concorso di stasera nessuno ha centrato il 6 né il 5+1 ma due fortunati vincitori hanno realizzato un "5" da oltre 71mila euro. Il jackpot sale ancora a 121 milioni di euro. Tarda ancora ad arrivare dunque la sestina vincente e cresce l'attesa per il 6 milionario. Su Fanpage.it trovate il nostro archivio storico delle estrazioni precedenti di Superenalotto, Lotto e 10eLotto. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi: estratti in tempo reale anche i numeri Jolly e Superstar.

Numeri del 10eLotto serale abbinato al Lotto

I numeri vincenti del 10eLotto serale collegati all'estrazione del Lotto di venerdì 13 febbraio 2026:

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 1 – 3 – 4 – 7 – 8 – 16 – 20 – 26 – 33 – 37 – 44 – 45 – 51 – 54 – 57 – 58 – 68 – 70 – 71 – 72

Il Numero Oro: 71

Il Doppio Oro: 71, 7

Numeri Extra: 6-10-13-14-34-38-39-40-41-42-49-59-82-86-88

Estrazioni Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di oggi associati all'estrazione del Lotto di venerdì 13 febbraio 2026:

21 – Lupo

42 – Caffè

40 – Quadro

9 – Culla

31 – Anguria

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Le quote del concorso del Superenalotto e del Superstar di venerdì 13 febbraio 2026, con i risultati sul sito ufficiale di Sisal:

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 2 da € 71.928,31

Punti 4: 278 da € 551,87

Punti 3: 12.690 da € 35,30

Punti 2: 227.654 da € 6,01

Quote Superstar:

5 Stella: nessuno

4 Stella: nessuno

3 Stella: 77 da € 3.530,00

2 Stella: 1.370 da € 100,00

1 Stella: 10.414 da € 10,00

0 Stella: 24.256 da € 5,00

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.