Attualità
video suggerito
video suggerito
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 5 febbraio 2026 in diretta: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 5 febbraio 2026: in diretta le estrazioni dei numeri vincenti su Fanpage.it dalle ore 20. In aggiornamento vincite, quote e risultati minuto per minuto: il jackpot sale a 115,9 milioni di euro.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Le estrazioni del SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto in diretta: le estrazioni di giovedì 5 febbraio 2026 partiranno alle ore 20:00 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per scoprire in tempo reale numeri vincenti e risultati dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale. Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera mette in palio 115,9 milioni di euro per la sestina vincente.

Si ricorda che le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato e si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dei concorsi.

Estrazioni SuperEnalotto oggi giovedì 5 febbraio 2026: i numeri vincenti

Le estrazioni del SuperEnalotto di oggi, giovedì 5 febbraio 2026: i numeri vincenti di questa sera saranno estratti a partire dalle ore 20, insieme ai numeri Jolly e Superstar. Il montepremi sale a 115,9 milioni di euro: continua la caccia al jackpot milionario dopo l'ultima vincita registrata ormai un anno fa a Desenzano del Garda. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.

Leggi anche
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di martedì 3 febbraio 2026: numeri vincenti e quote. Vinti nove "5"

Lotto oggi, l'estrazione di giovedì 5 febbraio 2026: i numeri su tutte le ruote

L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 5 febbraio 2026 parte alle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote del Lotto, compresi i numeri oro che corrispondono ai quinti numeri estratti su ogni ruota. La verifica delle vincite è disponibile sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Attenzione: i numeri vincenti vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Consulta qui i risultati dell'ultima estrazione.

Estrazioni 10eLotto serale di giovedì 5 febbraio 2026

Le estrazioni del 10eLotto serale di giovedì 5 febbraio 2026 con i numeri oro, doppio oro e extra:

Estrazione Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di oggi, giovedì 5 febbraio 2026 associati alle estrazioni del Lotto di oggi:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto di giovedì 5 febbraio 2026 con i risultati delle ultime estrazioni:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 20 – Bari: non viene estratto da 132 concorsi
  • 55 – Cagliari: manca da 106 estrazioni
  • 16 – Firenze: il numero non è stato estratto per 86 volte consecutive
  • 34 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 923 concorsi
  • 55 – Milano: non pervenuto da 81 estrazioni
  • 3 – Napoli: manca da 80 estrazioni
  • 4 – Palermo: non è stato estratto per 58 oncorsi
  • 81 – Roma: non è stato sorteggiato per 72 volte consecutive
  • 89 – Torino: assente da 114 estrazioni
  • 24 – Venezia: non è stato estratto per 78 volte consecutive
  • 37 – Nazionale: manca da 95 concorsi

Altri contenuti utili:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Fermo preventivo di 12 ore e scudo penale: approvato in Cdm il nuovo Decreto Sicurezza
Fermo preventivo per i manifestanti nel decreto Sicurezza, come funziona e quando scatta
Decreto sicurezza, vietati i coltelli ai minori: multe fino a 12mila euro e stop alle vendite online
Perché il presidente Mattarella è intervenuto sul decreto Sicurezza e come può cambiare ora
Case occupate, nuova stretta della Lega: le ipotesi su sgomberi immediati
Avete capito cosa sta cercando di fare il governo con le nuove leggi sulla sicurezza?
Francesco Cancellato
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views