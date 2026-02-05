Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 5 febbraio 2026 in diretta: numeri vincenti e quote
Le estrazioni del SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto in diretta: le estrazioni di giovedì 5 febbraio 2026 partiranno alle ore 20:00 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per scoprire in tempo reale numeri vincenti e risultati dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale. Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera mette in palio 115,9 milioni di euro per la sestina vincente.
Si ricorda che le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato e si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dei concorsi.
Estrazioni SuperEnalotto oggi giovedì 5 febbraio 2026: i numeri vincenti
Le estrazioni del SuperEnalotto di oggi, giovedì 5 febbraio 2026: i numeri vincenti di questa sera saranno estratti a partire dalle ore 20, insieme ai numeri Jolly e Superstar. Il montepremi sale a 115,9 milioni di euro: continua la caccia al jackpot milionario dopo l'ultima vincita registrata ormai un anno fa a Desenzano del Garda. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.
Lotto oggi, l'estrazione di giovedì 5 febbraio 2026: i numeri su tutte le ruote
L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 5 febbraio 2026 parte alle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote del Lotto, compresi i numeri oro che corrispondono ai quinti numeri estratti su ogni ruota. La verifica delle vincite è disponibile sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Attenzione: i numeri vincenti vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Consulta qui i risultati dell'ultima estrazione.
Estrazioni 10eLotto serale di giovedì 5 febbraio 2026
Le estrazioni del 10eLotto serale di giovedì 5 febbraio 2026 con i numeri oro, doppio oro e extra:
Estrazione Simbolotto di oggi
I simboli del Simbolotto di oggi, giovedì 5 febbraio 2026 associati alle estrazioni del Lotto di oggi:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto di giovedì 5 febbraio 2026 con i risultati delle ultime estrazioni:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 20 – Bari: non viene estratto da 132 concorsi
- 55 – Cagliari: manca da 106 estrazioni
- 16 – Firenze: il numero non è stato estratto per 86 volte consecutive
- 34 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 923 concorsi
- 55 – Milano: non pervenuto da 81 estrazioni
- 3 – Napoli: manca da 80 estrazioni
- 4 – Palermo: non è stato estratto per 58 oncorsi
- 81 – Roma: non è stato sorteggiato per 72 volte consecutive
- 89 – Torino: assente da 114 estrazioni
- 24 – Venezia: non è stato estratto per 78 volte consecutive
- 37 – Nazionale: manca da 95 concorsi
Altri contenuti utili:
ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.