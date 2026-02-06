Attualità
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 6 febbraio 2026: numeri vincenti e quote in diretta

Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 6 febbraio 2026: in diretta i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 116,6 milioni di euro.
I giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 6 febbraio 2026: le estrazioni dei numeri vincenti di tutti i concorsi in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per scoprire vincite e quote in tempo reale con i risultati di stasera: 116,6 milioni di euro messi in palio oggi al SuperEnalotto. Continua la caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda.

Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato si effettuano nuove estrazioni.

SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 6 febbraio 2026

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, venerdì 6 febbraio 2026 mette in palio un jackpot pari a 116,6 milioni di euro: la sestina vincente continua a tardare e l'attesa per il 6 milionario è alta. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi: estratti in tempo reale anche i numeri Jolly e Superstar.

Estrazioni Lotto venerdì 6 febbraio 2026, i numeri su tutte le ruote

Le estrazioni del Lotto di oggi, venerdì 6 febbraio 2026: in diretta i numeri vincenti su tutte le ruote minuto per minuto su Fanpage.it. Sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la verifica delle vincite. Estratti questa sera anche i numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti estratti su ogni ruota.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Consulta qui i risultati dell'ultima estrazione.

Estrazioni 10eLotto serale di venerdì 6 febbraio 2026

I numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale di venerdì 6 febbraio 2026 estratti dopo le 20:00:

Estrazioni Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di oggi associati all'estrazione del Lotto di venerdì 6 febbraio 2026:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto di venerdì 6 febbraio 2026 con i risultati dell'ultima estrazione sul sito ufficiale di Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote Superstar:

  • 5 Stella:
  • 4 Stella:
  • 3 Stella:
  • 2 Stella:
  • 1 Stella:
  • 0 Stella:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 20 – Bari: non viene estratto da 133 concorsi
  • 55 – Cagliari: manca da 107 estrazioni
  • 16 – Firenze: il numero non è stato estratto per 87 volte consecutive
  • 34 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 94 concorsi
  • 55 – Milano: non pervenuto da 82 estrazioni
  • 3 – Napoli: manca da 81 estrazioni
  • 4 – Palermo: non è stato estratto per 59 concorsi
  • 81 – Roma: non è stato sorteggiato per 73 volte consecutive
  • 18 – Torino: assente da 103 estrazioni
  • 24 – Venezia: non è stato estratto per 79 volte consecutive
  • 37 – Nazionale: manca da 96 concorsi

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.

