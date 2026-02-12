Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 12 febbraio 2026: numeri vincenti e quote in diretta

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le estrazioni dei giochi di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta oggi con i numeri vincenti di giovedì 12 febbraio 2026: aggiorna questa pagina per seguire i concorsi minuto per minuto. Dalle ore 20:00 in tempo reale i risultati delle lotterie con i numeri vincenti su tutte le ruote del Lotto, la combinazione fortunata al SuperEnalotto e i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto. Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera vale 119,4 milioni di euro per la sestina fortuna: l'ultima volta che è stato centrato il 6 è stato a Desenzano del Garda nel maggio dello scorso anno. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione: i concorsi sono in programma ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazione del Lotto, i numeri sulle ruote di giovedì 12 febbraio 2026

In diretta dalle 20 le estrazioni del Lotto di oggi, giovedì 12 febbraio 2026 insieme ai numeri oro, che corrispondono ai quinti estratti su tutte le ruote. I risultati verranno comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: per la verifica dei numeri vincenti è disponibile il sito ufficiale del Gioco del Lotto. Su Fanpage.it i numeri ritardatari aggiornati all'ultima estrazione.

Qui i numeri vincenti dell'estrazione del Lotto di stasera:

Bari : 59 – 27 – 52 – 63 – 12

: 59 – 27 – 52 – 63 – 12 Cagliari: 51 – 2 – 87 – 11 – 25

51 – 2 – 87 – 11 – 25 Firenze: 71 – 20 – 87 – 65 – 25

71 – 20 – 87 – 65 – 25 Genova: 87 – 7 – 90 – 32 – 18

87 – 7 – 90 – 32 – 18 Milano: 81 – 89 – 49 – 3 – 51

81 – 89 – 49 – 3 – 51 Napoli: 56 – 79 – 80 – 14 – 81

56 – 79 – 80 – 14 – 81 Palermo: 59 – 77 – 61 – 42 – 67

59 – 77 – 61 – 42 – 67 Roma: 26 – 76 – 54 – 42 – 55

26 – 76 – 54 – 42 – 55 Torino: 73 – 52 – 26 – 44 – 50

73 – 52 – 26 – 44 – 50 Venezia: 9 – 29 – 43 – 63 – 39

9 – 29 – 43 – 63 – 39 Nazionale: 14 – 49 – 53 – 71 – 28

SuperEnalotto oggi, l'estrazione dei numeri di giovedì 12 febbraio 2026

L'estrazione del SuperEnalotto in diretta dalle 20:00: la combinazione vincente di giovedì 12 febbraio 2026 in aggiornamento minuto per minuto. Il concorso di stasera mette in palio 119,4 milioni di euro per la sestina vincente dopo l'ultima vincita milionaria registrata ormai lo scorso anno a Desenzano del Garda: continua la caccia al jackpot milionario. Su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni del SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: sul sito ufficiale del SuperEnalotto, invece, la verifica delle vincite e dei premi Winbox: in tempo reale estratti oggi anche i numeri Jolly e Superstar.

Numeri del 10eLotto serale abbinato al Lotto

Di seguito verranno estratti tutti i numeri vincenti al 10eLotto serale abbinato al gioco del Lotto, con i numeri oro, doppio oro e extra di giovedì 12 febbraio 2026:

Estrazioni Simbolotto di oggi

Le estrazioni del Simbolotto di oggi, giovedì 12 febbraio 2026 associato all'estrazione del Lotto di questa sera:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto sul sito ufficiale Sisal, con i risultati dell'ultima estrazione:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.