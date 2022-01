Contagi sulle navi Msc crociere, i passeggeri pronti a chiedere un risarcimento Alcuni passeggeri delle navi Msc, dove nei giorni scorsi si sono registrati diversi positivi, hanno deciso di agire per vie legali per chiedere un’assistenza e un risarcimento.

A cura di Simona Berterame

Dalle parole ai fatti. Alcuni passeggeri delle navi Msc crociere, dove in questi giorni si sono registrati numerosi casi positivi al Covid-19, hanno deciso di ricorrere alle vie legali. Risale ai primi di gennaio la notizia del focolaio scoppiato a bordo della Msc Grandiosa, dove sono stati registrati circa 150 passeggeri positivi. Un viaggio di Capodanno che si è trasformato in un vero incubo per numerosi croceristi risultati positivi o chiusi in cabina anche per due o tre giorni perché contatto stretto di positivi. In quei giorni a bordo della nave c'era anche l'avvocato Gianlupo Macolino che insieme ad altri passeggeri ha deciso di far partire una serie di contestazioni individuali per ottenere un risarcimento. "Siamo in una fase preparatoria, non c'è nessun giudizio ovviamente – spiega l'avvocato Macolino – al momento sto seguendo una ventina di nuclei familiari che si sono contagiati o hanno subito disagi legati al Covid-19″.

La class action dell'associazione Codici

Anche l'associazione Codici sta offrendo assistenza legale ai croceristi rimasti coinvolti, direttamente o indirettamente, nei cluster scoppiati sulle navi e in particolare si sta concentrando sulle navi Msc Grandiosa e Msc Fantasia. “Nel caso della Msc Fantasia – riferisce Stefano Gallotta, Responsabile Trasporti e Turismo di Codici – nei giorni scorsi a Genova c’è stato uno sbarco di passeggeri positivi. La crociera è poi ripartita per completare il tour nel Mediterraneo, ma bisogna chiarire un punto. La presenza di contagi a bordo dà diritto al recesso, come previsto dalle direttive europee e dal Codice del Turismo, in quanto pone a rischio la salute umana”. “Per quanto riguarda, invece, la Msc Virtuosa – prosegue Gallotta –, la crociera che si è conclusa domenica scorsa negli Emirati Arabi ha visto la cancellazione della maggior parte delle tappe, con il divieto di scendere a terra per i passeggeri. Tutto questo sembrerebbe a causa dei contagi registrati sulla nave a fine dicembre. Quando la crociera subisce modifiche così significative, come la cancellazione di tappe, a prescindere dalla causa il passeggero ha diritto alla riduzione del prezzo. Ed è quello che stiamo chiedendo con le azioni che abbiamo avviato”.