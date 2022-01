Focolaio con 150 positivi su nave Msc Crociere, una passeggera: “Non rispettate norme anti-covid” La Msc Grandiosa sbarcherà domani mattina al porto di Civitavecchia. Una passeggera: “Abbandonati a noi stessi”. Msc Crociere: “Situazione sotto controllo”.

"Mio figlio si è sentito male e ho subito avvertito in nave, al tampone è risultato come pensavo positivo. Dicono che i casi sono 150, ma parliamo di quelli accertati, in realtà sono molti di più dato che ad esempio sto male pure io. Comunicare all'interno della nave non è possibile, siamo praticamente abbandonati a noi stessi. Finalmente domani ci fanno sbarcare a Civitavecchia e sono contenta. Qui di bene e sotto controllo c'è ben poco". A parlare a Fanpage.it è una passeggera della Msc Grandiosa, nave che a bordo conta attualmente 150 positivi. L'imbarcazione si trova stasera al porto di Genova ma riprenderà la navigazione per arrivare domani mattina al porto di Civitavecchia. "Ci siamo imbarcati il 28 dicembre e abbiamo poi scoperto che il 29 erano scesi dieci positivi – continua la passeggera – se avessi saputo che a bordo c'erano dei casi avrei rinunciato alla crociera, anche a costo di perdere i soldi". Secondo quanto spiegato dalla signora, da parte di molti turisti non ci sarebbe stata collaborazione nel rispettare le norme anti-contagio. "In tanti non utilizzavano la mascherina, nemmeno negli ascensori, che infatti evitavo di prendere", continua. "Se potessi tornare indietro risparmierei a mio figlio questa spiacevole situazione".

In una nota, Msc Crociere ha spiegato che "nell’ambito del rigoroso “Protocollo di sicurezza e salute” di MSC Crociere, è emersa, anche a causa del sensibile peggioramento della situazione pandemica a terra, la positività al Covid di alcuni passeggeri imbarcati su MSC Grandiosa. La maggior parte di essi è asintomatica. Dando attuazione alle rigorose misure previste dal Protocollo, i passeggeri positivi e i loro contatti stretti sono stati immediatamente isolati in cabine con balcone e assistiti dal punto di vista sanitario, venendo sbarcati oggi a Genova per essere trasferiti in modalità protetta presso le loro abitazioni". Fonti di Msc Crociere contattate da Fanpage.it, hanno spiegato che la nave proseguirà il suo viaggio, e i passeggeri potranno continuare la loro crociera. "La situazione è sotto controllo e abbiamo l'autorizzazione dell'autorità. Queste situazioni ormai sono quasi di routine: i positivi sono tanti, ma nelle prossime settimane, con la fine delle vacanze natalizie, ci sarà meno gente a bordo delle navi e i contagi scenderanno, normalizzando la situazione". Msc Crociere ha poi dichiarato di aver istituito un protocollo apposito per il covid, "con l'obiettivo di far stare più sereni possibili i passeggeri a bordo. Abbiamo previsto un'assicurazione obbligatoria specifica contro il covid compresa nel prezzo. Questo vuol dire che tutte le persone a bordo sono coperte dal punto di vista sanitario, sia se si ammalano a bordo sia prima. Chi risulta positivo sulla nave, sarà risarcito per la parte di viaggio di cui non ha usufruito. Stiamo facendo il massimo, più di questo non possiamo fare".

