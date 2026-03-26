Cancro all’utero aggressivo, 50enne operata al Brotzu di Cagliari: “Asportate 25 localizzazioni tumorali”

Al Brotzu di Cagliari complesso intervento su una paziente di 50 anni affetta da un sarcoma uterino aggressivo. L’operazione, lunga e delicata, ha previsto l’asportazione di oltre 25 localizzazioni tumorali, alcune anche di dimensioni importanti.

Immagine di repertorio.

Eseguito su una paziente di 50 anni, affetta da un sarcoma uterino aggressivo con recidive diffuse, un intervento di chirurgia oncologica ginecologica complesso. La donna è stata operata all’Arnas G. Brotzu di Cagliari dall’équipe di Ginecologia e Oncologia ginecologica guidata dal professor Antonio Macciò.

"Il caso è stato affrontato con un lavoro condiviso, – spiegano dall'ospedale – fatto di competenze diverse, coordinamento e grande attenzione alla paziente".

L’intervento ha previsto una citoriduzione estesa, una procedura chirurgica complessa volta a rimuovere la massima quantità possibile di tessuto tumorale visibile, con l’asportazione di oltre 25 localizzazioni tumorali, alcune anche di dimensioni molto importanti.

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Realizzata con più procedure combinate, tra cui interventi sull’intestino e la ricostruzione dell’uretere e grazie a un vero lavoro di squadra, l’operazione è stata lunga e delicata.

Dal 2014 la paziente si è sottoposta a otto interventi: tutto il percorso di cura è stato gestito all’interno dell’Azienda, senza il supporto di specialisti esterni, si legge ancora in una nota diffusa dal Brotzu.

"L’intervento rappresenta non solo un risultato clinico, ma l’espressione di un modello organizzativo e scientifico che dimostra come nella nostra Azienda sia possibile sviluppare percorsi di eccellenza comparabili ai principali centri internazionali”, ha detto il professor Antonio Macciò, a capo della squadra che ha operato la donna.

“Questo intervento dimostra quanto sia fondamentale il lavoro di squadra", è stato invece il commento del direttore generale del Brotzu Maurizio Marcias.

"Dietro risultati come questo ci sono professionisti che ogni giorno mettono in campo competenza, responsabilità e attenzione, – ha aggiunto – per stare accanto ai pazienti e dare risposte concrete anche nei momenti più difficili”.