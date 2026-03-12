Attualità
Brindisi, studentessa cade nel montacarichi in disuso a scuola e precipita per 5 metri: ha ceduto la base

La ragazzina è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale dove è stata ricoverata per alcune fratture agli arti e al bacino ma fortunatamente non è in pericolo di vita.
A cura di Antonio Palma
Grave incidente oggi all'istituto alberghiero “Pertini” di Brindisi dove una giovane studentessa è rimata ferita dopo essere precipitata nel vuoto nel vano montacarichi in disuso della struttura facendo un volo di circa 5 metri. La terribile caduta intorno alle 11:00 di giovedì 12 marzo durante il cambio dell'ora che seguiva un’attività di laboratorio per la classe. La ragazzina è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale dove è stata ricoverata per alcune fratture agli arti e al bacino ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazzina, insieme ad altri coetanei, non era in una delle aule adibite a lezione ma si trovano in una stanza al primo piano della scuola destinata al cambio di abiti dei ragazzi dopo i laboratori previsti dal corso di studi alberghiero. Nella stessa stanza è presente anche un vecchissimo montacarichi in disuso, un elevatore risalente ai tempi della costruzione dell’edificio che in precedenza era usato come sanatorio.

Per motivi ancora da chiarire, la studentessa ha messo piede nell’elevatore di servizio la cui base però ha ceduto sotto il suo peso facendola precipitare nel vuoto fino al piano terra. Alla terribile scena hanno assistito gli altri studenti che hanno immediatamente lanciato l’allarme allertando insegnati e personale scolastico. Immediata la richiesta di soccorso al 118 che è accorso sul posto.

I sanitari hanno immobilizzato la giovane, che è rimasta cosciente, trasportandola con urgenza in pronto soccorso. Qui la studentessa è stata sottoposta a tutte le analisi e gli accertamenti del caso per verificare l’eventuale presenza di altri danni. Nella scuola accorsa anche la polizia che ha avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’accaduto. Resta da chiarire se il vecchio montacarichi era ancora facilmente accessibile e in che condizioni si trovava e perché la studentessa abbia deciso di entrarci.

